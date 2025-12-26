РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13341 посетитель онлайн
Новости Фото атака на Черкащину
6 136 27

Рашисты ударили ракетой по Умани: 6 пострадавших, среди них - дети. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"По информации Экстренки, на данный момент имеем шесть травмированных. Среди них - двое детей. Всем оказывают необходимую помощь.

Есть разрушения жилой инфраструктуры. Работают все необходимые службы", - говорится в сообщении.

Позже Табурец сообщил: "Продолжается ликвидация последствий ракетного удара по городу. Работают все службы. Медики оказывают помощь травмированным жителям. К счастью, все шестеро – не тяжелые".

В Уманской громаде работает горячая линия:
+380969112911
+380936651302

Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані

Читайте также: Обстрелы РФ обесточили несколько областей Украины: почти во всех регионах ограничено потребление

Что предшествовало?

Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в сторону Умани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал КАБами Запорожский район: погиб человек, еще трое получили ранения

Автор: 

обстрел (33726) Умань (373) Черкасская область (245) Уманский район (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
ізраїль хвилює лише менори на майданах
показать весь комментарий
26.12.2025 12:37 Ответить
+10
тривога була.але тут нанеї вже мало хто звертає увагу.. ось чуть не по голові мене..
показать весь комментарий
26.12.2025 12:42 Ответить
+9
Хасиди це лише мала частина Ізраїлю. По їх мірках диваки та сектанти.
А от міндічі то якраз не "правовірні" єхуді а совкове безпринципне "суєвірно-атеїстичне" пост-комуністичне лайно
показать весь комментарий
26.12.2025 13:02 Ответить

Загрузка...

 
 