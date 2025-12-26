Обстрелы РФ обесточили несколько областей Украины: почти во всех регионах ограничено потребление
Враг в очередной раз обстрелял объекты генерации и сети передачи и распределения электроэнергии. Остались без электричества абоненты в Донецкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
"Энергетики работают для того, чтобы как можно быстрее провести восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Министерство энергетики Украины совместно с Госэнергонадзором и областными военными администрациями работает над оптимизацией распределения электроэнергии в условиях поврежденной энергосистемы и действующих ограничений.
Урегулирование отключений для потребителей возле критической инфраструктуры
В Минэнерго сообщают, что ведется работа по высвобождению дополнительных мощностей и обеспечению более справедливого и сбалансированного распределения электроэнергии. В частности, речь идет об урегулировании отключений для потребителей, которые запитаны от сетей объектов критической инфраструктуры и в настоящее время не подпадают под графики почасовых отключений.
Энергосистема Украины работает синхронно с Европой
Несмотря на все вызовы, украинская энергосистема продолжает функционировать как единый целостный механизм. Украина остается в объединенной энергосистеме, работает параллельно с европейской сетью и соблюдает согласованные с партнерами перетоки электроэнергии. При необходимости используются мощности импорта и механизмы аварийной помощи.
