Из-за повреждения сетей Украина испытывает трудности с поставками электроэнергии в отдельные регионы, - Госэнергонадзор

Энергосистема Украины работает как единое целое и остается синхронизированной с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E, однако из-за повреждения сетей передача электроэнергии в восточные регионы остается затрудненной.

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" сообщил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко, передает Цензор.НЕТ

По его словам, Украина почти круглосуточно импортирует электроэнергию из-за рубежа, использует все имеющиеся мощности генерации и при необходимости привлекает аварийную помощь.

"Украинская энергетика работает как целостный организм. Мы остаемся объединенной энергосистемой, работаем параллельно с Европой, выполняются все перетоки в соответствии с достигнутыми с партнерами договоренностями, используем мощности импорта и при необходимости пользуемся аварийной помощью", - сказал Замулко.

Он рассказал, что энергосистема балансируется, в частности, путем применения ограничительных мер.

"Графики аварийных отключений применяются как вынужденная, превентивная мера, но важная для сохранения целостности энергосистемы", - отметил он.

Где самая сложная ситуация?

Самой сложной остается ситуация в регионах, которые постоянно подвергаются российским обстрелам. В частности, в Харьковской и Черниговской областях повреждена распределительная сеть, что затрудняет передачу электроэнергии потребителям. Также сложная ситуация наблюдается в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Погодные условия

"В условиях морозов возникает дополнительная необходимость в ускорении проведения ремонтов, и энергетики это понимают и прилагают для этого максимум усилий", - добавил и.о. главы Госэнергонадзора.

В ведомстве также отметили, что снижение температуры в последние дни привело к росту потребления электроэнергии. В то же время правительство вводит меры по высвобождению мощностей и более справедливому распределению электроэнергии с целью прохождения периода холодов с минимальными ограничениями для потребителей.

А чого ще слід було очікувати після заяви прем'єрши свириденко про черговий гігаВат для населення, крім того, що стане гірше і дуже швидко після бравої заяви?
25.12.2025 17:51 Ответить
А чому не встановлювати міні електростанції в кожному населеному пункті ? Не будувати монстрів як це хочуть в Укренерго а маленькі в залежності від місцевості де є можливість використовувати місцеві види палива.
25.12.2025 17:55 Ответить
Так гроші то тютю вже
25.12.2025 17:59 Ответить
Скільки це замулко краде на день? Хай назве у валізах
25.12.2025 18:00 Ответить
Швидше за все не у валізах, а в КАМАЗах. Януковоч - сявка, дрібний карманник проти цих зелених проффессіоналів і то КАМАЗами валюту цупив.
25.12.2025 18:20 Ответить
Через саботаж та розграбування донорської допомоги союзників на відбудову та будівництво нових альтернативних енергогенеруючих станцій друзями та призначенцями зеленського - Україна має труднощі з постачанням електроенергії в усі регіони - народ України.
25.12.2025 18:11 Ответить
Там где не сперли деньги все обложили бетонными блоками и сверху затянули тросами все работает нормально и шахеды не смогли уничтожить оборудование.
25.12.2025 18:12 Ответить
это где так ? пока только свет на западе есть в основном всегда
25.12.2025 18:19 Ответить
 
 