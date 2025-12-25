Из-за повреждения сетей Украина испытывает трудности с поставками электроэнергии в отдельные регионы, - Госэнергонадзор

Энергосистема Украины работает как единое целое и остается синхронизированной с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E, однако из-за повреждения сетей передача электроэнергии в восточные регионы остается затрудненной.

Об этом в эфире марафона "Єдині новини" сообщил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, Украина почти круглосуточно импортирует электроэнергию из-за рубежа, использует все имеющиеся мощности генерации и при необходимости привлекает аварийную помощь.

"Украинская энергетика работает как целостный организм. Мы остаемся объединенной энергосистемой, работаем параллельно с Европой, выполняются все перетоки в соответствии с достигнутыми с партнерами договоренностями, используем мощности импорта и при необходимости пользуемся аварийной помощью", - сказал Замулко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин отложил остановку старейших блоков тепловых электростанций из-за экологии на три года

Он рассказал, что энергосистема балансируется, в частности, путем применения ограничительных мер.

"Графики аварийных отключений применяются как вынужденная, превентивная мера, но важная для сохранения целостности энергосистемы", - отметил он.

Где самая сложная ситуация?

Самой сложной остается ситуация в регионах, которые постоянно подвергаются российским обстрелам. В частности, в Харьковской и Черниговской областях повреждена распределительная сеть, что затрудняет передачу электроэнергии потребителям. Также сложная ситуация наблюдается в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На "Запоріжсталь" возобновили производство после отключения электроэнергии в результате атаки РФ

Погодные условия

"В условиях морозов возникает дополнительная необходимость в ускорении проведения ремонтов, и энергетики это понимают и прилагают для этого максимум усилий", - добавил и.о. главы Госэнергонадзора.

В ведомстве также отметили, что снижение температуры в последние дни привело к росту потребления электроэнергии. В то же время правительство вводит меры по высвобождению мощностей и более справедливому распределению электроэнергии с целью прохождения периода холодов с минимальными ограничениями для потребителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спрос на импорт электроэнергии в Украину значительно превысил доступные мощности, – "Укрэнерго"