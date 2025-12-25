РУС
На комбинате "Запоріжсталь" возобновили производство после отключения электроэнергии в результате атаки РФ

Запорожсталь возобновила производство

Металлургический комбинат "Запоріжсталь" возобновил производство после полного отключения электроэнергии в результате российской атаки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко.

Что известно

"В чрезвычайно короткие сроки, чрезвычайно оперативно персонал "Запоріжсталь" смог возобновить производство. Все понимали, что им делать, как им действовать, какие задачи необходимо выполнять в соответствии с протоколом на случай возникновения такой ситуации", - рассказал пресс-секретарь.

По его словам, были задействованы резервные источники питания, благодаря этому удалось избежать возникновения техногенной аварии. Ущерб окружающей среде нанесен не был.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рождественскую ночь россияне снова атаковали энергетику Украины: отключение электроэнергии в 5 областях

Что предшествовало?

В результате массированных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря произошло полное обесточивание ПАО "Запоріжсталь", что привело к аварийной остановке производства.

Ця новина для чого чи для кого,коли ви вже навчитесь тримати язика за зубами?
25.12.2025 17:23 Ответить
"Юстос - Алексу"
Але по відкритим "каналам"...
25.12.2025 17:35 Ответить
Відновили!
І про це обов'язкове треба негайно розпотякати шоб ворог за це знав і знову вдарив по відновленому.
25.12.2025 18:08 Ответить
 
 