На комбинате "Запоріжсталь" возобновили производство после отключения электроэнергии в результате атаки РФ
Металлургический комбинат "Запоріжсталь" возобновил производство после полного отключения электроэнергии в результате российской атаки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Александр Коваленко.
Что известно
"В чрезвычайно короткие сроки, чрезвычайно оперативно персонал "Запоріжсталь" смог возобновить производство. Все понимали, что им делать, как им действовать, какие задачи необходимо выполнять в соответствии с протоколом на случай возникновения такой ситуации", - рассказал пресс-секретарь.
По его словам, были задействованы резервные источники питания, благодаря этому удалось избежать возникновения техногенной аварии. Ущерб окружающей среде нанесен не был.
Что предшествовало?
В результате массированных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря произошло полное обесточивание ПАО "Запоріжсталь", что привело к аварийной остановке производства.
