"Запорожсталь" аварийно остановила производство из-за отключения электроэнергии в результате атаки РФ
В результате массированных российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря произошло полное отключение электроэнергии на ЧАО "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр предприятия.
Что говорят на предприятии?
Как отмечается, в чрезвычайно сложных условиях команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий.
"Благодаря своевременному реагированию и профессиональным слаженным действиям персонала, а также принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций, удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на предприятии введены оперативные решения для стабилизации внутренней энергосистемы.
"Дальнейшее восстановление производства будет осуществляться после восстановления внешнего энергоснабжения. Спасибо энергетикам, чрезвычайникам и всем службам, которые прямо сейчас работают над восстановлением энергосистемы страны!", - добавили в пресс-центре.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе - ребенок, поврежден дом.
