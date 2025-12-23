"Запоріжсталь" аварійно зупинила виробництво через знеструмлення внаслідок атаки РФ

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення ПАТ "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр підприємства.

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Що кажуть на підприємстві?

Як зазначається, у надзвичайно складних умовах команда підприємства здійснила оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів відповідно до антикризового регламенту дій.

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"Завдяки своєчасному реагуванню та професійним злагодженим діям персоналу, а також вжитим екстреним заходам з мінімізації нештатних ситуацій, вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу. Загрози для життя та здоров’я працівників та містян немає", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на підприємстві впроваджено оперативні рішення для стабілізації внутрішньої енергосистеми.

"Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання. Дякуємо енергетикам, надзвичайникам та усім службам, які прямо зараз працюють над відновленням енергосистеми країни!", - додали в пресцентрі.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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