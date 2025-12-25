На "Запоріжсталі" відновили виробництво після знеструмлення внаслідок атаки РФ

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" відновив виробництво після повного знеструмлення внаслідок російської атаки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.

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Що відомо?

"У надзвичайно короткі терміни, надзвичайно оперативно персонал "Запоріжсталі" зміг відновити виробництво. Усі розуміли, що їм робити, як їм діяти, які необхідно виконувати завдання відповідно до протоколу на випадок виникнення такої ситуації", - розповів речник.

За його словами, були задіяні резервні джерела живлення, завдяки цьому вдалося уникнути виникнення техногенної аварії. Шкоди навколишньому середовищу завдано не було.

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Що передувало?

Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення ПАТ "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.