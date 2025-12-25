На "Запоріжсталі" відновили виробництво після знеструмлення внаслідок атаки РФ
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" відновив виробництво після повного знеструмлення внаслідок російської атаки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
Що відомо?
"У надзвичайно короткі терміни, надзвичайно оперативно персонал "Запоріжсталі" зміг відновити виробництво. Усі розуміли, що їм робити, як їм діяти, які необхідно виконувати завдання відповідно до протоколу на випадок виникнення такої ситуації", - розповів речник.
За його словами, були задіяні резервні джерела живлення, завдяки цьому вдалося уникнути виникнення техногенної аварії. Шкоди навколишньому середовищу завдано не було.
Що передувало?
Унаслідок масованих російських обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України 23 грудня відбулося повне знеструмлення ПАТ "Запоріжсталь", що призвело до аварійної зупинки виробництва.
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