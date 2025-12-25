Через пошкодження мереж Україна має труднощі з постачанням електроенергії в окремі регіони, - Держенергонагляд
Енергосистема України працює як єдине ціле та залишається синхронізованою з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E, однак через пошкодження мереж передача електроенергії до східних регіонів залишається ускладненою.
Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Україна майже цілодобово імпортує електроенергію з-за кордону, використовує всі наявні потужності генерації та за потреби залучає аварійну допомогу.
"Українська енергетика працює як цілісний організм. Ми залишаємося об’єднаною енергосистемою, працюємо паралельно з Європою, виконуються всі перетоки відповідно до досягнутих з партнерами домовленостей, використовуємо потужності імпорту і за потреби користуємося аварійною допомогою", - сказав Замулко.
Він пояснив, що енергосистема балансується, зокрема, шляхом застосування обмежувальних заходів.
"Графіки аварійних відключень застосовуються як вимушений, превентивний захід, але важливий для збереження цілісності енергосистеми", - зазначив він.
Де найскладніша ситуація?
Найскладнішою залишається ситуація в регіонах, які постійно зазнають російських обстрілів. Зокрема, на Харківщині та Чернігівщині пошкоджена розподільна мережа, що ускладнює передачу електроенергії споживачам. Також складна ситуація спостерігається в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Погодні умови
"В умовах морозів виникає додаткова необхідність у прискоренні проведення ремонтів і енергетики це розуміють та докладають для цього максимум зусиль", - додав в.о. голови Держенергонагляду.
У відомстві також зазначили, що зниження температури протягом останніх днів призвело до зростання споживання електроенергії. Водночас уряд запроваджує заходи для вивільнення потужностей і більш справедливого розподілу електроенергії з метою проходження періоду холодів із мінімальними обмеженнями для споживачів.
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