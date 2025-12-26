Обстріли РФ знеструмили кілька областей України: майже у всіх регіонах обмежено споживання

Ворог вкотре обстріляв об’єкти генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії. Знеструмлені абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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"Енергетики працюють для того, аби якнайшвидше провести відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Міністерство енергетики України спільно з Держенергонаглядом та обласними військовими адміністраціями працює над оптимізацією розподілу електроенергії в умовах пошкодженої енергосистеми та діючих обмежень.

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Врегулювання відключень для споживачів біля критичної інфраструктури

У Міненерго повідомляють, що ведеться робота з вивільнення додаткових потужностей і забезпечення більш справедливого та збалансованого розподілу електроенергії. Зокрема, йдеться про врегулювання відключень для споживачів, які заживлені від мереж об’єктів критичної інфраструктури та наразі не підпадають під графіки погодинних відключень.

Енергосистема України працює синхронно з Європою

Попри всі виклики, українська енергосистема продовжує функціонувати як єдиний цілісний механізм. Україна залишається в об’єднаній енергосистемі, працює паралельно з європейською мережею та дотримується узгоджених з партнерами перетоків електроенергії. За потреби використовуються потужності імпорту та механізми аварійної допомоги.

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