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Новини Удари по енергетиці
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ДТЕК шукає обладнання по Європі для швидкого відновлення українських ТЕС

Пріоритет ДТЕК – відновлення українських енергетичних об’єктів після атак

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомив, що компанія активно шукає енергетичне обладнання для відновлення українських електростанцій після обстрілів та підтримує діалог із Єврокомісією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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"Наші команди по всій Європі шукають обладнання для якнайскорішого відновлення українських електростанцій", - сказав він.

Тімченко наголосив, що зараз найважливіше це системи протиповітряної оборони, пошук використаного обладнання для відновлення енергообʼєктів, а також фінансування для придбання обладнання.

Також він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку і наголосив, що йде постійний діалог з Європейською Комісією.

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Раніше Тімченко повідомляв, що наразі пріоритетним завданням для компанії є пошук та швидка доставка до України енергетичного обладнання з різних країн Європи для заміни пошкодженого внаслідок обстрілів.

Що передувало? 

Для України ця зима є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. У низці регіонів населення перебуває без світла по 15-20 годин на добу.

З вересня цього року ворог атакував електростанції ДТЕК понад шість разів, а понад 50% енергетичних потужностей компанії були пошкоджені або зруйновані. Росіяни обстрілюють не лише виробництво й передачу електроенергії, а й газову інфраструктуру та видобуток вугілля.

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Автор: 

енергетика (3920) ДТЕК (2072) обладнання (188)
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Топ коментарі
+9
Тільки зараз почали шукати, а що раніше робили? Терористи тільки зараз почали бити по енергооб'єктам? ДТЕК потрібно націоналізувати!
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25.12.2025 10:52 Відповісти
+8
А якщо і націоналізують, то вгадайте з одного разу - кого зєрмакоміндічі поставлять керувати ДТЕКом?
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25.12.2025 11:03 Відповісти
+5
В раніше не можна було знайти
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25.12.2025 10:55 Відповісти

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