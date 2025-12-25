ДТЭК ищет оборудование по Европе для быстрого восстановления украинских ТЭС

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания активно ищет энергетическое оборудование для восстановления украинских электростанций после обстрелов и поддерживает диалог с Еврокомиссией.

об этом пишет Bloomberg.

"Наши команды по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что сейчас самое важное - это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.

Также он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и подчеркнул, что идет постоянный диалог с Европейской Комиссией.

Ранее Тимченко сообщал, что в настоящее время приоритетной задачей для компании является поиск и быстрая доставка в Украину энергетического оборудования из разных стран Европы для замены поврежденного в результате обстрелов.

Что предшествовало?

Для Украины эта зима является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В ряде регионов население находится без света по 15-20 часов в сутки.

С сентября этого года враг атаковал электростанции ДТЭК более шести раз, а более 50% энергетических мощностей компании были повреждены или разрушены. Россияне обстреливают не только производство и передачу электроэнергии, но и газовую инфраструктуру и добычу угля.

