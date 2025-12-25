РУС
ДТЭК ищет оборудование по Европе для быстрого восстановления украинских ТЭС

Приоритет ДТЭК – восстановление украинских энергетических объектов после атак

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания активно ищет энергетическое оборудование для восстановления украинских электростанций после обстрелов и поддерживает диалог с Еврокомиссией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"Наши команды по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций", - сказал он.

Тимченко подчеркнул, что сейчас самое важное - это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.

Также он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и подчеркнул, что идет постоянный диалог с Европейской Комиссией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В рождественскую ночь россияне снова атаковали энергетику Украины: отключение электроэнергии в 5 областях

Ранее Тимченко сообщал, что в настоящее время приоритетной задачей для компании является поиск и быстрая доставка в Украину энергетического оборудования из разных стран Европы для замены поврежденного в результате обстрелов.

Что предшествовало? 

Для Украины эта зима является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В ряде регионов население находится без света по 15-20 часов в сутки.

С сентября этого года враг атаковал электростанции ДТЭК более шести раз, а более 50% энергетических мощностей компании были повреждены или разрушены. Россияне обстреливают не только производство и передачу электроэнергии, но и газовую инфраструктуру и добычу угля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек (обновлено)

Тільки зараз почали шукати, а що раніше робили? Терористи тільки зараз почали бити по енергооб'єктам? ДТЕК потрібно націоналізувати!
25.12.2025 10:52 Ответить
А якщо і націоналізують, то вгадайте з одного разу - кого зєрмакоміндічі поставлять керувати ДТЕКом?
25.12.2025 11:03 Ответить
В раніше не можна було знайти
25.12.2025 10:55 Ответить
Якщо зважати на те, що українська енергетика до сих пір в руках деркачівської агентури, то дивно, що вони хоч зараз почали (?) начебто, щось шукати.
25.12.2025 11:01 Ответить
Зеля там вештається по всьому світу і якісь дурнуваті угоди заключає, хай зекономить ДЕТКу кошти і сам шукає обладнання. Більше користі принесе цей бородатий гном
25.12.2025 10:57 Ответить
Якщо не помиляюсь, колись все енергетичне обладнання виготовлялось в Україні. Від турбін до трансформаторів. Його перестали виготовляти не у 2022 році. І навіть не у 2019. Напевно, щось трапилось.
25.12.2025 11:05 Ответить
А що шукає кацапня для відновлення своїх ТЕС? А нічОго. А що відновлювати? НІчого? Все прекрасно працює. Кудись летять якісь "мопеди"..та і хер би з ними. НПЗ? Якась херня. Здивувало оце непопадання в кацапський підводний човен. Явний договорняк.
25.12.2025 11:05 Ответить
 
 