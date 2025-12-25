ДТЭК ищет оборудование по Европе для быстрого восстановления украинских ТЭС
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания активно ищет энергетическое оборудование для восстановления украинских электростанций после обстрелов и поддерживает диалог с Еврокомиссией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Наши команды по всей Европе ищут оборудование для скорейшего восстановления украинских электростанций", - сказал он.
Тимченко подчеркнул, что сейчас самое важное - это системы противовоздушной обороны, поиск использованного оборудования для восстановления энергообъектов, а также финансирование для приобретения оборудования.
Также он поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и подчеркнул, что идет постоянный диалог с Европейской Комиссией.
Ранее Тимченко сообщал, что в настоящее время приоритетной задачей для компании является поиск и быстрая доставка в Украину энергетического оборудования из разных стран Европы для замены поврежденного в результате обстрелов.
Что предшествовало?
Для Украины эта зима является самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения. В ряде регионов население находится без света по 15-20 часов в сутки.
С сентября этого года враг атаковал электростанции ДТЭК более шести раз, а более 50% энергетических мощностей компании были повреждены или разрушены. Россияне обстреливают не только производство и передачу электроэнергии, но и газовую инфраструктуру и добычу угля.
