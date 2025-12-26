РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
151 0

Враг атаковал КАБами Запорожский район: погиб человек, еще трое получили ранения

636 ударов по Запорожской области за сутки: авиабомбы, дроны, артиллерия

Днем 26 декабря в Запорожской области прогремели взрывы: враг атаковал КАБами Запорожский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Российская управляемая авиабомба попала в частный дом. 58-летний мужчина погиб, две женщины и мужчина получили ранения. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Обстрелы области за сутки 

В течение суток, 25 декабря, оккупанты нанесли 636 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области.

"Один человек погиб, четверо получили ранения в результате вражеских атак по Запорожскому району", - рассказал Федоров.

  • Войска РФ нанесли 16 авиаударов по Терноватому, Магдалиновке, Веселянке, Любицкому, Бойковому, Гуляйполю, Зализнычному, Воздвижевке, Белогорью, Зеленому, Верхней Терсе и Староукраинке.
  • 378 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Червоноднепровку, Каневское, Григоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Солодкое, Зеленое и Доброполье.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Лежино, Степногорск, Павловку, Гуляйполе, Чаривное и Доброполье.
  • 236 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Солодкого, Зеленого и Доброполья.

РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району, есть пострадавшие

обстрел Запорожская область КАБ Запорожский район
