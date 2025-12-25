РФ нанесла авиаудар по Запорожскому району, есть пострадавшие
Войска РФ нанесли авиационный удар по Запорожскому району, в результате чего ранены четыре человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в Телеграме.
Удар по Запорожью: что известно
По данным властей, было нанесено четыре удара управляемыми авиационными бомбами (УАБ), в результате чего повреждены частные дома. Среди пострадавших три женщины в возрасте 80, 65 и 57 лет и мужчина 71 года. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Местные службы оказали помощь пострадавшим.
Также Федоров предупредил о возможных повторных ударах РФ по Запорожью.
Атака беспилотников
Вечером четверга, 25 декабря, Россия продолжает обстреливать Украину. Сейчас вражеские беспилотники зафиксированы в разных регионах. Воздушные силы ВСУ сообщают об опасности и призывают оставаться в безопасных местах.
- Ранее мы сообщали, что в Чернигове в результате атаки российского беспилотника по жилому дому погибла 80-летняя женщина. Число пострадавших возросло до десяти.
