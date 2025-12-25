РФ завдала авіаудару по Запорізькому району, є постраждалі

Війська РФ завдали авіаційного удару по Запорізькому району, внаслідок чого поранено четверо людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова в Телеграмі.

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Удар по Запоріжжю: що відомо

За даними влади, було здійснено чотири удари керованими авіаційними бомбами (КАБ), внаслідок чого пошкоджено приватні будинки. Серед постраждалих три жінки віком 80, 65 та 57 років та чоловік 71 року. Усім надається необхідна медична допомога.

Місцеві служби надали допомогу постраждалим.

Також Федоров попередив про можливі повторні удари РФ по Запоріжжю.

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Атака безпілотників

Увечері четверга, 25 грудня, Росія продовжує обстрілювати Україну. Наразі ворожі безпілотники зафіксовані в різних регіонах. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про небезпеку та закликають залишатися у безпечних місцях.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові внаслідок атаки російського безпілотника по житловому будинку загинула 80-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до десяти.

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