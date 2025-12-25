Росіяни били по Синельниківщині та Нікопольщині: зруйновано будинок культури, пошкоджено будинки, магазин та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 25 грудня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.
Синельниківський район
Агресор атакував Синельниківщину безпілотниками та КАБ. Під ударом були Петропавлівська, Миколаївська, Васильківська, Покровська громади.
Унаслідок атак понівечені багатоквартирний і з десяток приватних будинків. Пошкоджені інфраструктура, магазин, кілька авто. Зруйнований будинок культури.
Нікопольський район
Гатив ворог і по Нікопольщині, на яку спрямовував артилерію та БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській – міській та сільській – громадах.
Побиті 3 підприємства, 2 приватні оселі й стільки ж господарських споруд. Зачепило лінії електропередач.
Наслідки атак
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