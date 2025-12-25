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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни били по Синельниківщині та Нікопольщині: зруйновано будинок культури, пошкоджено будинки, магазин та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 грудня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області, внаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Синельниківський район

Агресор атакував Синельниківщину безпілотниками та КАБ. Під ударом були Петропавлівська, Миколаївська, Васильківська, Покровська громади.

Унаслідок атак понівечені багатоквартирний і з десяток приватних будинків. Пошкоджені інфраструктура, магазин, кілька авто. Зруйнований будинок культури.

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Нікопольський район

Гатив ворог і по Нікопольщині, на яку спрямовував артилерію та БпЛА. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській – міській та сільській – громадах.

Побиті 3 підприємства, 2 приватні оселі й стільки ж господарських споруд. Зачепило лінії електропередач.

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Наслідки атак

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (35091) Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5239) Нікопольський район (839) Синельниківський район (590)
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