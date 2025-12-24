Росіяни атакували Нікопольщину та Криворіжжя: постраждав чоловік, пошкоджено будинки, підприємство і ліцей. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 24 грудня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Під ворожим ударом були громади Нікопольщини – Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська. Атакував агресор і Нікополь. Застосовував FPV-дрони та артилерію.

Унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені промислове підприємство, ліцей, 2 кафе, 7 приватних і 2 багатоквартирних будинки, 2 господарські споруди, ще одна – знищена. Зачепило газогони.

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Криворізький район

Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі, російська армія обстріляла з артилерії.

Синельниківський район

За уточненою інформацією, вчора пізно ввечері противник спрямував КАБ на Синельниківщину. Влучив по Покровській громаді. Знищена приватна оселя, 10 – понівечені. Як і господарська споруда та авто.

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Наслідки обстрілів



















