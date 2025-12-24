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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували Нікопольщину та Криворіжжя: постраждав чоловік, пошкоджено будинки, підприємство і ліцей. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 24 грудня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова ОВА Владислав Гайваненко, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Під ворожим ударом були громади Нікопольщини – Марганецька, Мирівська, Покровська, Червоногригорівська. Атакував агресор і Нікополь. Застосовував FPV-дрони та артилерію.

Унаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені промислове підприємство, ліцей, 2 кафе, 7 приватних і 2 багатоквартирних будинки, 2 господарські споруди, ще одна – знищена. Зачепило газогони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив із важкої артилерії по Нікополю: є пошкодження. ФОТО

Криворізький район

Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі, російська армія обстріляла з артилерії.

Синельниківський район

За уточненою інформацією, вчора пізно ввечері противник спрямував КАБ на Синельниківщину. Влучив по Покровській громаді. Знищена приватна оселя, 10 – понівечені. Як і господарська споруда та авто.

Також дивіться: Росіяни били по Нікопольщині і Криворіжжю: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство та АЗС. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілів

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (35072) Нікополь (1581) Дніпропетровська область (5234) Криворізький район (433) Нікопольський район (833) Синельниківський район (587)
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