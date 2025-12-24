Ворог ударив із важкої артилерії по Нікополю: є пошкодження. ФОТО
Вночі 24 грудня ворог знову обстріляв Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулося без загиблих і постраждалих.
Наслідки вечірньої атаки
За уточненою інформацією, внаслідок учорашніх атак в районі також пошкоджені спортшкола, п'ятиповерхівка, ще один приватний будинок і господарська споруда.
Що передувало?
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль