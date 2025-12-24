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Новини Фото Обстріли Нікопольщини
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Ворог ударив із важкої артилерії по Нікополю: є пошкодження. ФОТО

Вночі 24 грудня ворог знову обстріляв Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки вечірньої атаки

За уточненою інформацією, внаслідок учорашніх атак в районі також пошкоджені спортшкола, п'ятиповерхівка, ще один приватний будинок і господарська споруда.

Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що росіяни били по Нікопольщині і Криворіжжю: постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство та АЗС.
  • Раніше ворог атакував три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, АЗС та ЛЕП.

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Нікополь (1581) Дніпропетровська область (5234) Нікопольський район (833)
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