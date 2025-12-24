Ворог ударив із важкої артилерії по Нікополю: є пошкодження. ФОТО

Вночі 24 грудня ворог знову обстріляв Нікополь Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки вечірньої атаки

За уточненою інформацією, внаслідок учорашніх атак в районі також пошкоджені спортшкола, п'ятиповерхівка, ще один приватний будинок і господарська споруда.







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