Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю: есть повреждения. ФОТО
Ночью 24 декабря враг снова обстрелял Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обошлось без погибших и пострадавших.
Последствия вечерней атаки
По уточненной информации, вследствие вчерашних атак в районе также повреждены спортшкола, пятиэтажка, еще один частный дом и хозяйственная постройка.
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