Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю: есть повреждения. ФОТО

Ночью 24 декабря враг снова обстрелял Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия вечерней атаки

По уточненной информации, вследствие вчерашних атак в районе также повреждены спортшкола, пятиэтажка, еще один частный дом и хозяйственная постройка.







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