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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю: есть повреждения. ФОТО

Ночью 24 декабря враг снова обстрелял Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия вечерней атаки

По уточненной информации, вследствие вчерашних атак в районе также повреждены спортшкола, пятиэтажка, еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Никополь после обстрела
Никополь после обстрела
Никополь после обстрела

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что россияне били по Никопольщине и Криворожью: пострадала женщина, повреждены дома, предприятие и АЗС.
  • Ранее враг атаковал три района Днепропетровской области: повреждены дома, АЗС и ЛЭП.

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Никополь (1418) Днепропетровская область (5410) Никопольский район (830)
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