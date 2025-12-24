Россияне атаковали Никопольский район и Криворожье: пострадал мужчина, повреждены дома, предприятие и лицей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 24 декабря российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области, в результате чего имеются разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
Под вражеским ударом оказались громады Никопольщины – Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригоровская. Агрессор атаковал и Никополь. Применял FPV-дроны и артиллерию.
В результате атаки пострадал 45-летний мужчина. Он находится на амбулаторном лечении. Повреждены промышленное предприятие, лицей, 2 кафе, 7 частных и 2 многоквартирных дома, 2 хозяйственные постройки, еще одна – уничтожена. Задеты газопроводы.
Криворожский район
Зеленодольскую общину, что на Криворожье, российская армия обстреляла из артиллерии.
Синельниковский район
По уточненной информации, вчера поздно вечером противник направил КАБ на Синельниковщину. Попал по Покровской громаде. Уничтожен частный дом, 10 – повреждены. Как и хозяйственное сооружение и авто.
Последствия обстрелов
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