Россияне били по Синельниковскому и Никопольскому районам: разрушен дом культуры, повреждены дома, магазин и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 25 декабря российские войска наносили удары по населённым пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области, в результате чего зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.

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Синельниковский район

Агрессор атаковал Синельниковский район беспилотниками и КАБ. Под ударом оказались Петропавловская, Николаевская, Васильковская, Покровская общины.

В результате атак повреждены многоквартирный и около десятка частных домов. Повреждены инфраструктура, магазин, несколько автомобилей. Разрушен дом культуры.

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Никопольский район

Враг обстрелял и Никопольский район, на который направил артиллерию и БПЛА. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской – городской и сельской – общинам.

Повреждены 3 предприятия, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Задеты линии электропередач.

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Последствия атак





