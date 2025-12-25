Россияне били по Синельниковскому и Никопольскому районам: разрушен дом культуры, повреждены дома, магазин и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 25 декабря российские войска наносили удары по населённым пунктам Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области, в результате чего зафиксированы разрушения.
Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко, передает Цензор.НЕТ.
Синельниковский район
Агрессор атаковал Синельниковский район беспилотниками и КАБ. Под ударом оказались Петропавловская, Николаевская, Васильковская, Покровская общины.
В результате атак повреждены многоквартирный и около десятка частных домов. Повреждены инфраструктура, магазин, несколько автомобилей. Разрушен дом культуры.
Никопольский район
Враг обстрелял и Никопольский район, на который направил артиллерию и БПЛА. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригоровской, Покровской – городской и сельской – общинам.
Повреждены 3 предприятия, 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Задеты линии электропередач.
Последствия атак
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