4 733 102

Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре, - полиция

Мужчина ударил ножом военных ТЦК в Днепре

В Днепре мужчина во время проведения оповещения нанес удары ножом двум военным ТЦК.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В 14:40 на улице Калиновой во время проведения оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

"Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.



Топ комментарии
+28
Ну, ось і відео з бодікамер ТЦК нарешті...... А ніт, знову помилочка.... Та шо ж ти будеш робити...🤣🤣🤣🤡🤡🤡
показать весь комментарий
25.12.2025 16:27 Ответить
+28
Правильно, тцк має застосовувати зброю на фронті проти руских виродків
показать весь комментарий
25.12.2025 16:31 Ответить
+25
Читаю новини і прийшла невтішна думка. *****, кажучи ;денаціфікація ідьот па плану;, каже праду. Українці втомилися від війни і ніж захищати свою землю і свої сім'ї, краще відчують кацапського прутня в своїй сраці. Нас добивають, а бусикофоби для кацапів жодної загрози не становлять- хомо совєтікус, рабський менталітет.
показать весь комментарий
25.12.2025 16:26 Ответить
Погана тенденція.
Одного разу може все вийти за межі, тоді і зброя у "оповіщувателів" не допоможе.
Влада продовжує закривати очі на все це беззаконня.
Осел сховався в кущі і ні гу-гу. Я не я і хата не моя.
показать весь комментарий
25.12.2025 18:14 Ответить
Є питання до воїна ТЦК - навіщо стріляв у повітря, а не по нападнику-ухилянту? Чому не пристрелив на місці прокацапського манкурта?
Дайте наказ про вільне застосування зброї воїнами ТЦК проти ухилянтів. Карати при супротиві треба на місці.
показать весь комментарий
25.12.2025 18:20 Ответить
