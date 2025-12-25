Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре, - полиция

В Днепре мужчина во время проведения оповещения нанес удары ножом двум военным ТЦК.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В 14:40 на улице Калиновой во время проведения оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

"Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

