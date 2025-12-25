4 733 102
Мужчина ранил ножом двух военных ТЦК в Днепре, - полиция
В Днепре мужчина во время проведения оповещения нанес удары ножом двум военным ТЦК.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В 14:40 на улице Калиновой во время проведения оповещения мужчина нанес ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.
"Для задержания нападавшего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
Одного разу може все вийти за межі, тоді і зброя у "оповіщувателів" не допоможе.
Влада продовжує закривати очі на все це беззаконня.
Осел сховався в кущі і ні гу-гу. Я не я і хата не моя.
Дайте наказ про вільне застосування зброї воїнами ТЦК проти ухилянтів. Карати при супротиві треба на місці.