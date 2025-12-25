Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Дніпрі, - поліція

У Дніпрі чоловік під час проведення заходів оповіщення завдав ударів ножем двом військовим ТЦК.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

О 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

"Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

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