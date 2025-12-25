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Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Дніпрі, - поліція
У Дніпрі чоловік під час проведення заходів оповіщення завдав ударів ножем двом військовим ТЦК.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
О 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
"Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Топ коментарі
+43 Вал Кочин #550865
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+40 Olena Olena #512149
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+34 Вадимир Каракай #398922
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