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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем двох військових ТЦК у Дніпрі, - поліція

Чоловік вдарив ножем військових ТЦК у Дніпрі

У Дніпрі чоловік під час проведення заходів оповіщення завдав ударів ножем двом військовим ТЦК.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

О 14:40 на вулиці Калиновій під час проведення заходів оповіщення чоловік завдав ножових поранень двом військовослужбовцям ТЦК. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

"Для затримання нападника один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

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Чоловік вдарив ножем військових ТЦК у Дніпрі

Автор: 

Дніпро (3589) напад (1253) ТЦК та СП (1279) Дніпропетровська область (5239) Дніпровський район (454)
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Топ коментарі
+43
Ну, ось і відео з бодікамер ТЦК нарешті...... А ніт, знову помилочка.... Та шо ж ти будеш робити...🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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25.12.2025 16:27 Відповісти
+40
Правильно, тцк має застосовувати зброю на фронті проти руских виродків
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25.12.2025 16:31 Відповісти
+34
Читаю новини і прийшла невтішна думка. *****, кажучи ;денаціфікація ідьот па плану;, каже праду. Українці втомилися від війни і ніж захищати свою землю і свої сім'ї, краще відчують кацапського прутня в своїй сраці. Нас добивають, а бусикофоби для кацапів жодної загрози не становлять- хомо совєтікус, рабський менталітет.
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25.12.2025 16:26 Відповісти

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