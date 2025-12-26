Ворог атакував КАБами Запорізький район: загинула людина, ще три - дістали поранення

Вдень 26 грудня у Запорізькій області пролунали вибухи: ворог атакував КАБами Запорізький район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Російська керована авіабомба влучила у приватний будинок. 58-річний чоловік загинув, дві жінки та чоловік дістали поранення. Постраждалим надана уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Обстріли області за добу

Впродовж доби, 25 грудня, окупанти завдали 636 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області.

"Одна людина загинула, четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", - розповів Федоров.

Війська РФ здійснили 16 авіаударів по Тернуватому, Магдалинівці, Веселянці, Любицькому, Бойковому, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Білогірʼю, Зеленому, Верхній Терсі та Староукраїнці.

378 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Червонодніпровку, Канівське, Григорівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Зелене та Добропілля.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Лежине, Степногірськ, Павлівку, Гуляйполе, Чарівне та Добропілля.

236 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого, Зеленого та Добропілля.

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