Россияне атаковали трассу в Харькове КАБами: двое погибшиих, среди раненых 9-месячная девочка (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Харьков атакован КАБами - в пригороде и в самом Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации - удар нанесен по Шевченковскому району", - говорится в сообщении.

Жертвы и пострадавшие

Впоследствии глава города сообщил информацию о погибших. В настоящее время их количество уточняется.

"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько автомобилей, в окружающих домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", - добавил мэр.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.



Повреждены многоквартирные и частные дома, расположенные рядом с местом удара.

Читайте: Рашисты ударили ракетой по Умани: 6 пострадавших, в том числе дети. ФОТОрепортаж

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Синегубов сообщил, что среди пострадавших в Харькове – девятимесячная девочка. Число раненых возросло до четырех. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Пока известно о двух погибших.