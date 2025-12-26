РУС
Новости Обстрел Харькова
3 181 11

Россияне атаковали трассу в Харькове КАБами: двое погибшиих, среди раненых 9-месячная девочка (обновлено)

РФ ударила КАБами по Харькову: есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. Известно о погибших и пострадавших.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Харьков атакован КАБами - в пригороде и в самом Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации - удар нанесен по Шевченковскому району", - говорится в сообщении.

Жертвы и пострадавшие

Впоследствии глава города сообщил информацию о погибших. В настоящее время их количество уточняется.

"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько автомобилей, в окружающих домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", - добавил мэр.

На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.

Повреждены многоквартирные и частные дома, расположенные рядом с местом удара.

Читайте: Рашисты ударили ракетой по Умани: 6 пострадавших, в том числе дети. ФОТОрепортаж

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже Синегубов сообщил, что среди пострадавших в Харькове – девятимесячная девочка. Число раненых возросло до четырех. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Пока известно о двух погибших.

Автор: 

обстрел (31057) Харьков (7847) КАБ (482) Харьковская область (2083) Харьковский район (664)
Топ комментарии
+9
****** москальські підари...
показать весь комментарий
26.12.2025 16:13 Ответить
+9
Нагадайте мені коли останній раз був збитий літак який скидає каби? РФ скидають по 1200 штук в тиждень безкарно, а наші західні партнери дивуються, чому ми втрачаємо території...
показать весь комментарий
26.12.2025 16:27 Ответить
+7
Трасу у воронєжє ніхто КАБами не атакує. Бо обіцянками не наатакуєшся.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:18 Ответить
****** москальські підари...
показать весь комментарий
26.12.2025 16:13 Ответить
Царство Небесне загиблим. Росіяни вбивці і терорист. Вам ніколи не буде прощення.
Де наші три тисячі балістики? Де сотні ракет ''Фламінго''? Де мільйон дронів? Поїхали в мішках міндіча і Цукермана на Ізраїль?
показать весь комментарий
26.12.2025 16:15 Ответить
Трасу у воронєжє ніхто КАБами не атакує. Бо обіцянками не наатакуєшся.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:18 Ответить
Сто раз напоминал за эти годы---- какой накуй воронеж? Тут до белгорода 50 км, а до шебекино 40км, а от Волчанска до шебекино 15 км. Доплюнуть можно! Глуши чем есть включая РПГ!
показать весь комментарий
26.12.2025 17:06 Ответить
Нагадайте мені коли останній раз був збитий літак який скидає каби? РФ скидають по 1200 штук в тиждень безкарно, а наші західні партнери дивуються, чому ми втрачаємо території...
показать весь комментарий
26.12.2025 16:27 Ответить
Останній був сильний. Картина зі стіни злетіла. Слава богу вже відбій.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:29 Ответить
Поки не позбавим росію можливості закидати все КАБами, то будемо відступати.
показать весь комментарий
26.12.2025 16:48 Ответить
Рік тому у Запоріжжі таке ж було...
показать весь комментарий
26.12.2025 17:04 Ответить
Логика людоедов такова. Больше разрушений - больше мигрантов. больше мигрантов - европейцы злее на украинцев. А пропаганда через правых в ЕС еще подогреет.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:09 Ответить
Нелюди кацапські.
показать весь комментарий
26.12.2025 17:15 Ответить
русня кончена біосміття, так було і так завжди буде
показать весь комментарий
26.12.2025 17:23 Ответить
 
 