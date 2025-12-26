Россияне атаковали трассу в Харькове КАБами: двое погибшиих, среди раненых 9-месячная девочка (обновлено)
Российские оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. Известно о погибших и пострадавших.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Харьков атакован КАБами - в пригороде и в самом Харькове прогремели взрывы. По предварительной информации - удар нанесен по Шевченковскому району", - говорится в сообщении.
Жертвы и пострадавшие
Впоследствии глава города сообщил информацию о погибших. В настоящее время их количество уточняется.
"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова - горят несколько автомобилей, в окружающих домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди. Количество раненых и погибших уточняется", - добавил мэр.
На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии.
Повреждены многоквартирные и частные дома, расположенные рядом с местом удара.
ОБНОВЛЕНИЕ
Позже Синегубов сообщил, что среди пострадавших в Харькове – девятимесячная девочка. Число раненых возросло до четырех. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Пока известно о двух погибших.
Де наші три тисячі балістики? Де сотні ракет ''Фламінго''? Де мільйон дронів? Поїхали в мішках міндіча і Цукермана на Ізраїль?