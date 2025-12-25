РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5771 посетитель онлайн
Новости Фото
823 3

Сутки в Харьковской области: один человек погиб, 17 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В Харькове погиб 51-летний мужчина, пострадали 14 мужчин и одна женщина; в с. Митрофановка Двуречанской общины пострадал 64-летний мужчина; в с. Подолы Куриловской общины пострадал 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • Ракеты - РСЗО "Торнадо-С" (количество устанавливается);
  • 3 КАБ;
  • 2 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 5 БПЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 10 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в г. Харьков поврежден многоквартирный дом, 3 частных дома, 2 гаража, 2 автомобиля;
  • в Богодуховском районе повреждены 3 частных дома (пгт Золочев);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Митрофановка);
  • в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Малое Веселое), СТО (с. Подворки), гражданское предприятие, здание, складское помещение (г. Дергачи);
  • в Лозовском районе поврежден частный дом, складские помещения, автомобиль (с. Башиловка).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали два района Харькова: под ударом объекты критической инфраструктуры, пострадал один человек (обновлено)

Последствия вражеских ударов

В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ
В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ
В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ
В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ
В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ
В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ
В Харькове и области погиб 1, ранены 17 человек из-за ударов РФ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов в Харькове ограничена подача тепла и горячей воды

Автор: 

Харьков (7958) Дергачи (40) Харьковская область (2916) Богодуховский район (196) Купянский район (769) Лозовский район (54) Харьковский район (989) Подолы (6) Ма́лое Весёлое (1) Золочев (66) Митрофановка (1) Башиловка (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 