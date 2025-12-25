Сутки в Харьковской области: один человек погиб, 17 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"В Харькове погиб 51-летний мужчина, пострадали 14 мужчин и одна женщина; в с. Митрофановка Двуречанской общины пострадал 64-летний мужчина; в с. Подолы Куриловской общины пострадал 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- Ракеты - РСЗО "Торнадо-С" (количество устанавливается);
- 3 КАБ;
- 2 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 5 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 10 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков поврежден многоквартирный дом, 3 частных дома, 2 гаража, 2 автомобиля;
- в Богодуховском районе повреждены 3 частных дома (пгт Золочев);
- в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Митрофановка);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Малое Веселое), СТО (с. Подворки), гражданское предприятие, здание, складское помещение (г. Дергачи);
- в Лозовском районе поврежден частный дом, складские помещения, автомобиль (с. Башиловка).
Последствия вражеских ударов
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