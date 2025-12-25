Сутки в Харьковской области: один человек погиб, 17 человек пострадали. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

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"В Харькове погиб 51-летний мужчина, пострадали 14 мужчин и одна женщина; в с. Митрофановка Двуречанской общины пострадал 64-летний мужчина; в с. Подолы Куриловской общины пострадал 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

Ракеты - РСЗО "Торнадо-С" (количество устанавливается);

3 КАБ;

2 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

5 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона;

10 БПЛА (тип устанавливается).

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков поврежден многоквартирный дом, 3 частных дома, 2 гаража, 2 автомобиля;

в Богодуховском районе повреждены 3 частных дома (пгт Золочев);

в Купянском районе поврежден автомобиль (с. Митрофановка);

в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Малое Веселое), СТО (с. Подворки), гражданское предприятие, здание, складское помещение (г. Дергачи);

в Лозовском районе поврежден частный дом, складские помещения, автомобиль (с. Башиловка).

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Последствия вражеских ударов















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