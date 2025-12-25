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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: одна людина загинула, 17 людей постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали  Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"У Харкові загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • Ракети - РСЗВ "Торнадо-С" (кількість встановлюється);
  • 3 КАБ;
  • 2 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 2 гаражі, 2 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка).

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Наслідки ворожих ударів

У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ
У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ
У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ
У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ
У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ
У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ
У Харкові та області загинув 1, поранено 17 людей через удари РФ

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Автор: 

Харків (6207) Дергачі (41) Харківська область (2977) Богодухівський район (195) Куп’янський район (768) Лозівський район (55) Харківський район (1006) Подоли (6) Мале Веселе (1) Золочів (66) Митрофанівка (1) Башилівка (1)
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