Доба на Харківщині: одна людина загинула, 17 людей постраждали. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"У Харкові загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- Ракети - РСЗВ "Торнадо-С" (кількість встановлюється);
- 3 КАБ;
- 2 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 5 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 10 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 2 гаражі, 2 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі);
- у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка).
Наслідки ворожих ударів
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