Доба на Харківщині: одна людина загинула, 17 людей постраждали. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 13 населених пунктів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"У Харкові загинув 51-річний чоловік, постраждали 14 чоловіків і одна жінка; у с. Митрофанівка Дворічанської громади постраждав 64-річний чоловік; у с. Подоли Курилівської громади постраждав 56-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

Ракети - РСЗВ "Торнадо-С" (кількість встановлюється);

3 КАБ;

2 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

5 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

10 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, 2 гаражі, 2 автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Митрофанівка);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Мале Веселе), СТО (с. Подвірки), цивільне підприємство, будівлю, складське приміщення (м. Дергачі);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок, складські приміщення, автомобіль (с. Башилівка).

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Наслідки ворожих ударів















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