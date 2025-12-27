Атака на Киевскую область: враг целенаправленно бил по критической инфраструктуре и жилым домам

РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Киевской области. Ранен водитель грузовика из Ивано-Франковской области, повреждены дома, предприятия и автомобили в нескольких районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"Страна-террорист продолжает вести войну с мирным населением. Враг целенаправленно атакует объекты критической инфраструктуры, жилье людей.

К сожалению, есть пострадавший человек. Житель Ивано-Франковской области во время атаки находился за рулем грузовика и получил осколочные ранения спины. Он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Повреждения в районах области

В Вышгороде повреждены окна в многоэтажке.

В Бориспольском районе повреждены производственные помещения и два автомобиля.

В Бучанском районе произошел пожар на территории строительства.

В Обуховском районе повреждены помещения коммунального предприятия одной из громад.

"Тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - отметил Калашник.

