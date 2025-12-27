УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10513 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Київ
23 330 134

Нічна ракетна атака на Київ: загинула людина, 32 постраждалих, серед них двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок атаки у столиці спершу повідомили про 5 постраждалих. Четверо з них - госпіталізовано.

Станом на 8:40  у столиці зросла кількість постраждалих. За інформацією Кличка, до медиків звернулося восьмеро людей. П'ятьох з них госпіталізовано.

"11 постраждалих у Києві. До медзакладів столиці госпіталізували 8 людей. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - повідомив Кличко о 9:17.

За інформацією Національної поліції України, відомо про травмування людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх - 9 та 16 років.

"Уже 19 постраждалих у столиці. До лікарень госпіталізували 11 людей",  - повідомив Кличко.

Згодом міський голова знову  повідомив про зростання кількості постраждалих:

Вже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста".

На жаль внаслідок російської атаки у столиці загинув чоловік, повідомив Кличко. 

"У Дніпровському районі, в одній з квартир пошкодженого житлового будинку, виявили тіло чоловіка. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Саном на 14:45 знову зросла кількість постраждалих. За інформацією Кличка, наразі їх 30.  10 із госпіталізованих наразі перебувають у лікарнях.  

Пожежі в кількох районах, евакуація людей

У Голосіївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.

В Оболонському зафіксовано падіння уламків у дачному кооперативі.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

"Всі служби на місцях", - зазначив Кличко.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.

Також уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

"Всі екстрені служби працюють на місці", - зазначив Кличко.

Згодом він повідомив,  що у Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах. Крім того, у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку. Екстрені служби прямують на місця.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.

"У Дніпровському районі, де БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На пʼятому поверсі під завалами може бути людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи", - зазначив Кличко.

Також зафіксовано влучання в депо у Дніпровському районі. 

"У Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. За попередньою інформацією, є пожежа. У Голосіївському районі палає СТО. Екстрені служби прямують на місця", - розповів Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували трасу в Харкові КАБами: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

Наслідки атаки 

Удар по Києві 27 грудня
Удар по Києві 27 грудня
Удар по Києві 27 грудня
Удар по Києві 27 грудня
Удар по Києві 27 грудня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на Київщину: ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі та житловим будинках

Оновлені дані від Кличка

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожих ударів у багатьох районах столиці пошкоджені будівлі. 22 людини постраждали, серед них двоє дітей. 12 постраждалих госпіталізували.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі.

У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків, виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч. Людей звідти евакуювали.

Також у Дарницькому районі БпЛА влучив в 24-поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи.
Є влучання БпЛА і в іншу багатоповерхівку - на рівні 7 поверху.

Крім того, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні авто.

У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу та влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні 1 поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхіки. В одному з цих будинків (18-поверховому) пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів, на п'ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки влучили в 25-поверховий будинок, пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений також дах 19-поверхового будинку.

В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу.
Та на відкриту територію, там палали автівки.

В Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Попередньо є пожежа.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

Екстрені служби працюють на місцях, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Перебої зі світлом та теплом

Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.
Атака на столицю триває. Інформація про пошкодження продовжує надходити.

Оновлення щодо постраждалих на 18 годину

За даними Кличка, станом на 18 годину, внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 32 людини. У стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста.

Автор: 

Київ (21098) обстріл (35110) балістичні ракети (638)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
ЗЄ, да Фламінго ???!!! Міндіч забрав із собою ???
показати весь коментар
27.12.2025 07:54 Відповісти
+35
Знову, одні й ті самі питання: коли будемо бити по москві? Коли накриється перманентним ковром весь авіаційний вузол московського регіону?
показати весь коментар
27.12.2025 08:13 Відповісти
+27
Навіщо ти так, міндіч не міг таке зробити, він тільки гроші виділені на них вкрав
показати весь коментар
27.12.2025 08:03 Відповісти

Завантаження...

 
 