Нічна ракетна атака на Київ: загинула людина, 32 постраждалих, серед них двоє дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 27 грудня російські окупанти атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Внаслідок атаки у столиці спершу повідомили про 5 постраждалих. Четверо з них - госпіталізовано.

Станом на 8:40 у столиці зросла кількість постраждалих. За інформацією Кличка, до медиків звернулося восьмеро людей. П'ятьох з них госпіталізовано.

"11 постраждалих у Києві. До медзакладів столиці госпіталізували 8 людей. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - повідомив Кличко о 9:17.

За інформацією Національної поліції України, відомо про травмування людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх - 9 та 16 років.

"Уже 19 постраждалих у столиці. До лікарень госпіталізували 11 людей", - повідомив Кличко.

Згодом міський голова знову повідомив про зростання кількості постраждалих:

Вже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста".

На жаль внаслідок російської атаки у столиці загинув чоловік, повідомив Кличко.

"У Дніпровському районі, в одній з квартир пошкодженого житлового будинку, виявили тіло чоловіка. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Саном на 14:45 знову зросла кількість постраждалих. За інформацією Кличка, наразі їх 30. 10 із госпіталізованих наразі перебувають у лікарнях.

Пожежі в кількох районах, евакуація людей

У Голосіївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО.

В Оболонському зафіксовано падіння уламків у дачному кооперативі.

Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

"Всі служби на місцях", - зазначив Кличко.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч. 10 людей із нього рятувальники евакуювали.

Також уламки влучили в 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

"Всі екстрені служби працюють на місці", - зазначив Кличко.

Згодом він повідомив, що у Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах. Крім того, у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку. Екстрені служби прямують на місця.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.

"У Дніпровському районі, де БпЛА влучив в 18-поверховий будинок, пожежа на третьому поверсі. На пʼятому поверсі під завалами може бути людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи", - зазначив Кличко.

Також зафіксовано влучання в депо у Дніпровському районі.



"У Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. За попередньою інформацією, є пожежа. У Голосіївському районі палає СТО. Екстрені служби прямують на місця", - розповів Кличко.

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Наслідки атаки











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Оновлені дані від Кличка

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожих ударів у багатьох районах столиці пошкоджені будівлі. 22 людини постраждали, серед них двоє дітей. 12 постраждалих госпіталізували.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків поблизу СТО горіли автомобілі.

У Дарницькому районі пожежа сталася на території приватних будинків, виникла загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей, що розташований поруч. Людей звідти евакуювали.

Також у Дарницькому районі БпЛА влучив в 24-поверховий будинок. Пожежа сталася на верхньому поверсі. Частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи.

Є влучання БпЛА і в іншу багатоповерхівку - на рівні 7 поверху.

Крім того, внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі, за попередньою інформацією, пошкоджене трамвайне депо, також горіли приватні авто.

У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків на відкритій території, на території гаражного кооперативу та влучання уламків в 9-поверховий будинок на рівні 1 поверху.

У Дніпровському районі уламками пошкоджені три багатоповерхіки. В одному з цих будинків (18-поверховому) пожежа сталася на рівні третього та четвертого поверхів, на п'ятому поверсі під завалами може бути людина. Також уламки влучили в 25-поверховий будинок, пожежа на першому і другому поверхах. Пошкоджений також дах 19-поверхового будинку.

В Оболонському районі сталося падіння уламків на територію дачного кооперативу.

Та на відкриту територію, там палали автівки.

В Шевченківському районі влучання БпЛА в верхній поверх 10-поверхового будинку. Попередньо є пожежа.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкриту територію в яру, вибуховою хвилею у будинку пошкоджені вікна квартир багатоповерхівки.

Екстрені служби працюють на місцях, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Перебої зі світлом та теплом

Внаслідок атаки ворога в місті спостерігаються перебої з тепло- та енергопостачанням. Так, без централізованого теплопостачання наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

Атака на столицю триває. Інформація про пошкодження продовжує надходити.

Оновлення щодо постраждалих на 18 годину

За даними Кличка, станом на 18 годину, внаслідок ворожої атаки на Київ постраждали 32 людини. У стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста.