Россия осуществляет очередную ракетную атаку по Украине
Утром 27 декабря российские оккупанты в очередной раз атакуют территорию Украины ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
7:09 - Группа крылатых ракет в Сумской области мимо Лебедина в западном направлении.
7:16
- КР на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
- КР из Сумской области в Полтавскую область.
Старый зольдат
Виктор Шевченко
петро удеч
Генеральний конструктор Міндіч стверджує шо через Ізраїль їм на Москву літіти ближчи.
ЛУЗЕР у всьому. Просто все за що він береться перетворюється в лайно, бо і сам він зроблений так що краще б його мати просто його проглотила а батя витер об простиню
дитя розтрати
Кияни тримайтеся. Надія на Бога і наші ППО та партнерів, які дали нам ці системи ППО і ракети до них, бо Зеленський свої закатав в асфальт.
Йомко про зелохтарат.