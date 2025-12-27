Россия осуществляет очередную ракетную атаку по Украине

Утром 27 декабря российские оккупанты в очередной раз атакуют территорию Украины ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

7:09 - Группа крылатых ракет в Сумской области мимо Лебедина в западном направлении.

7:16

КР на Полтавщине курсом на Черкасскую область.

КР из Сумской области в Полтавскую область.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники показали, как сбивают вражеские дроны и ракеты во время массированной атаки 23 декабря. ВИДЕО