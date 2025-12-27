РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
5 479 30

Россия осуществляет очередную ракетную атаку по Украине

Ракетный удар по Украине: РФ осуществила новую атаку

Утром 27 декабря российские оккупанты в очередной раз атакуют территорию Украины ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

7:09 - Группа крылатых ракет в Сумской области мимо Лебедина в западном направлении.

7:16

  • КР на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
  • КР из Сумской области в Полтавскую область.

Украинские защитники показали, как сбивают вражеские дроны и ракеты во время массированной атаки 23 декабря.

крылатые ракеты (924) обстрел (31057)
+15
А у Фламінго курс на Ізраїль.
Генеральний конструктор Міндіч стверджує шо через Ізраїль їм на Москву літіти ближчи.
27.12.2025 07:33 Ответить
+11
ЗЕбіл тільки язиком видає.То він Ставку провів,то доручив,то мав бесіду з тим чи з другим лідером.Все абсолютна пустота.Повинен бути результат,щоденний,а не гундосі,нікому не потрібні відосики.Правління ЗЕленського будуть "видихати" покоління українців.
27.12.2025 07:54 Ответить
+8
Реалії зовсім не такі, як розповідають нам казки. Хто там розпинався - у москалів стільки то ракет? Та дофуя і клепають щодня і постійно. І де оте - блекаут в москві, про яке гундосик пиз...ів?
27.12.2025 08:00 Ответить
Вечером московиты отгребут! володенька устраит им веселые праздники!
27.12.2025 07:31 Ответить
А у Фламінго курс на Ізраїль.
Генеральний конструктор Міндіч стверджує шо через Ізраїль їм на Москву літіти ближчи.
27.12.2025 07:33 Ответить
А гундосе непорозуміння про плани розповідає ....це просто сюр якийсь...
27.12.2025 07:35 Ответить
ЗЕбіл тільки язиком видає.То він Ставку провів,то доручив,то мав бесіду з тим чи з другим лідером.Все абсолютна пустота.Повинен бути результат,щоденний,а не гундосі,нікому не потрібні відосики.Правління ЗЕленського будуть "видихати" покоління українців.
27.12.2025 07:54 Ответить
3,14здіть не мішки таскать.
27.12.2025 08:11 Ответить
ЩО ТАМ "гарантії" "мирні переговори" і "безпекові угоди"??

ЛУЗЕР у всьому. Просто все за що він береться перетворюється в лайно, бо і сам він зроблений так що краще б його мати просто його проглотила а батя витер об простиню
27.12.2025 07:58 Ответить
❗️Під масованим ракетним ударом зараз ТЕЦ Києва! Рашисти хочуть повністю лишити столицю без тепла!
27.12.2025 08:00 Ответить
Київ 0°C
27.12.2025 08:02 Ответить
На згарищах тепліше...
27.12.2025 08:26 Ответить
ну і що тепер? кияни підтримують зелю і його компашку, а ці ефективні менеджери добре захистили об'єкти енергетики і накупили засобів ппо. все буде нормально.
27.12.2025 08:25 Ответить
Реалії зовсім не такі, як розповідають нам казки. Хто там розпинався - у москалів стільки то ракет? Та дофуя і клепають щодня і постійно. І де оте - блекаут в москві, про яке гундосик пиз...ів?
27.12.2025 08:00 Ответить
РФ буде вбивати нас завжди і завжди робити зброю бо для них це ВЕЛІЧІЕ. Просто жити - для них це "поставілі на колені". А от коли вони роблять геноцид це ВЕЛІЧІЕ
27.12.2025 08:06 Ответить
1000 фламінгів чекають своєї черги
27.12.2025 08:08 Ответить
розовий фламінго
 дитя розтрати
27.12.2025 08:18 Ответить
...дітя отката - ото буде правильніше
27.12.2025 08:24 Ответить
Откат - це похідна
27.12.2025 08:53 Ответить
гундос сам озвучив статистику - з 5 фламінго кацапи збили 4, тобто 90%. Воно і не дивно - до труби приварили двигун від як-40 і якісь крильця. Витаір #идівської інженерії. Замість розвитку "нептунів" склепали якесь одоробло, ну, бо "нептуни" при шаеаладному баризі та кривавому пасторі створювались. Тепер сук@ визнає, що вони "працюють добре"
27.12.2025 08:22 Ответить
Там ещё и просто ужасная точность, он просто не попадает в цель.
27.12.2025 08:25 Ответить
Він не пиз...ів, це має назву " казки на ніч", або " лапша на вуха народу"
27.12.2025 08:10 Ответить
Київська ГЕС (!) також під ракетним ударом!
27.12.2025 08:09 Ответить
та ти шо? не може бути. на четвертому році війни
27.12.2025 08:27 Ответить
Нарід гине, сидить в підвалах, має нервові зриви, розбиту економіку, будинки, міста, по 14 годин відсутнє світло..., але вперто хоче знову вибрати президентом Зеленського, про що нам показують рейтинги при опитуванні. Чи самогубці,чи просто результати цих опитувань малюють так, як бажає їх бачити Зе і його команда?
Кияни тримайтеся. Надія на Бога і наші ППО та партнерів, які дали нам ці системи ППО і ракети до них, бо Зеленський свої закатав в асфальт.
27.12.2025 08:14 Ответить
Довбойобів, пане, дуже багато і вони повсюди. Та і Шаріков, нажаль, встиг дати нащадків яки розмножувались 70 років при Совку + 30 років при незалежності завдяки кравчукам кучмам, ющенкам, януковичам та зеленським.
27.12.2025 08:21 Ответить
І це відбувається тільки тому, що ми ніяк не відірвемось від расєї. Он навіть копійку не можемо перейменувати, здавалося б копійчане діло, ан нєт - разумкови протів
27.12.2025 08:32 Ответить
народ трохи проклятий.
27.12.2025 08:28 Ответить
Ні ні ні пане, з НАРОДОМ все гаразд, а ось з населенням так, шось не те.
27.12.2025 08:33 Ответить
Та схоже не трохи
27.12.2025 08:34 Ответить
Трохі тю, трохі на, трохі дурнуваті.
Йомко про зелохтарат.
27.12.2025 08:54 Ответить
Та повідсихають тобі твої криві лапи,проклятий кацапе,що вводять координати та натискають кнопку пуск!
27.12.2025 08:22 Ответить
Ось зєміндічі, як зроблять 3 000 шт. "фламінгів" до кінця року, та як зроблять блекаут в мацквабаді, ух!
27.12.2025 08:30 Ответить
 
 