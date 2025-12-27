Росія здійснює чергову ракетну атаку по Україні (оновлено)
Зранку 27 грудня російські окупанти вкотре атакують територію України ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Рух російських ракет
7:09 - Група крилатих ракет на Сумщині повз Лебедин у західному напрямку.
7:16:
- КР на Полтавщині курсом на Черкащину.
- КР з Сумщини на Полтавщину.
7:27:
- КР на Черкащині курсом на Кіровоградщину.
- КР з Полтавщини на Черкащину.
7:31 - Декілька груп КР на Черкащині у західному напрямку.
7:36 - КР на Сумщині курсом на Чернігівщину.
7:38 - Група КР з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).
7:41 - Швидкісна ціль в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
7:45 - КР з півдня курсом на Київ!
7:48 - Група КР на Чернігівщині курсом на Київщину.
7:50 - Група КР з півдня повз Білу Церкву.
7:51 - крилата ракета з півночі на Київ.
7:56 - Група КР повз Бровари у напрямку Києва!
- 7:57 - Курсом на Вишгород.
Загроза БпЛА
7:25 - Черкаси - БпЛА у напрямку міста.
7:39 - БпЛА з півночі курсом на Київ.
8:04 - БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ.
8:06 - Дніпро - БпЛА з півночі у напрямку міста.
8:30 - Декілька груп БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ. Перебувайте в укриттях!
9:28:
- Ще групи БпЛА на Київ;
- БпЛА над Білою Церквою;
- Черкащина: БпЛА повз Звенигородку;
- Житомирщина: БпЛА повз Радомишль.
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