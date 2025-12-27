Росія здійснює чергову ракетну атаку по Україні (оновлено)

Зранку 27 грудня російські окупанти вкотре атакують територію України ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Рух російських ракет

7:09 - Група крилатих ракет на Сумщині повз Лебедин у західному напрямку.

7:16:

КР на Полтавщині курсом на Черкащину.

КР з Сумщини на Полтавщину.

7:27:

КР на Черкащині курсом на Кіровоградщину.

КР з Полтавщини на Черкащину.

7:31 - Декілька груп КР на Черкащині у західному напрямку.

7:36 - КР на Сумщині курсом на Чернігівщину.

7:38 - Група КР з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).

7:41 - Швидкісна ціль в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

7:45 - КР з півдня курсом на Київ!

7:48 - Група КР на Чернігівщині курсом на Київщину.

7:50 - Група КР з півдня повз Білу Церкву.

7:51 - крилата ракета з півночі на Київ.

7:56 - Група КР повз Бровари у напрямку Києва!

7:57 - Курсом на Вишгород.

Загроза БпЛА

7:25 - Черкаси - БпЛА у напрямку міста.

7:39 - БпЛА з півночі курсом на Київ.

8:04 - БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ.

8:06 - Дніпро - БпЛА з півночі у напрямку міста.

8:30 - Декілька груп БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ. Перебувайте в укриттях!

9:28:

Ще групи БпЛА на Київ;

БпЛА над Білою Церквою;

Черкащина: БпЛА повз Звенигородку;

Житомирщина: БпЛА повз Радомишль.

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