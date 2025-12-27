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Новини Масований ракетний обстріл
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Росія здійснює чергову ракетну атаку по Україні (оновлено)

Ракетний удар по Україні: РФ здійснила нову атаку

Зранку 27 грудня російські окупанти вкотре атакують територію України ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Рух російських ракет

7:09 - Група крилатих ракет на Сумщині повз Лебедин у західному напрямку.

7:16:

  • КР на Полтавщині курсом на Черкащину.
  • КР з Сумщини на Полтавщину.

7:27:

  • КР на Черкащині курсом на Кіровоградщину.
  • КР з Полтавщини на Черкащину.

7:31 - Декілька груп КР на Черкащині у західному напрямку.

7:36 - КР на Сумщині курсом на Чернігівщину.

7:38 - Група КР з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).

7:41 - Швидкісна ціль в акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

7:45 -  КР з півдня курсом на Київ!

7:48 - Група КР на Чернігівщині курсом на Київщину.

7:50 - Група КР з півдня повз Білу Церкву.

7:51 - крилата ракета з півночі на Київ.

7:56 - Група КР повз Бровари у напрямку Києва!

  • 7:57 - Курсом на Вишгород.

Загроза БпЛА

7:25 - Черкаси - БпЛА у напрямку міста.

7:39 - БпЛА з півночі курсом на Київ.

8:04 - БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ.

8:06 - Дніпро - БпЛА з півночі у напрямку міста.

8:30 - Декілька груп БпЛА зі сходу та півдня курсом на Київ. Перебувайте в укриттях!

9:28:

  • Ще групи БпЛА  на Київ;
  • БпЛА над Білою Церквою;
  • Черкащина: БпЛА повз Звенигородку;
  • Житомирщина: БпЛА повз Радомишль.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники показали, як збивають ворожі дрони та ракети під час масованої атаки 23 грудня. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) крилаті ракети (1129) обстріл (35110) ракети (4498)
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Топ коментарі
+32
А у Фламінго курс на Ізраїль.
Генеральний конструктор Міндіч стверджує шо через Ізраїль їм на Москву літіти ближчи.
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27.12.2025 07:33 Відповісти
+27
ЗЕбіл тільки язиком видає.То він Ставку провів,то доручив,то мав бесіду з тим чи з другим лідером.Все абсолютна пустота.Повинен бути результат,щоденний,а не гундосі,нікому не потрібні відосики.Правління ЗЕленського будуть "видихати" покоління українців.
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27.12.2025 07:54 Відповісти
+16
Реалії зовсім не такі, як розповідають нам казки. Хто там розпинався - у москалів стільки то ракет? Та дофуя і клепають щодня і постійно. І де оте - блекаут в москві, про яке гундосик пиз...ів?
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27.12.2025 08:00 Відповісти

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