Треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света
Утром 27 декабря на левом берегу Киева введены экстренные отключения света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Левый берег Киева: применены экстренные отключения", - говорится в сообщении.
Часть Киева без тепла
Как, в свою очередь, информирует мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.
"Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - уточнил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО.
У Флориді тепло і гарно ... порадіємо за ЛІДОРА, кияни.