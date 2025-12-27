РФ нанесла 40 ракетных ударов и 500 ударов дронами, основная цель - Киев, - Зеленский. ФОТОРЕПОРТАЖ

До сих пор продолжается очередной российский удар. С ночи РФ применила почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", а также 40 ракет, в частности "Кинжалы".

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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Основная мишень - Киев

По словам Зеленского, основная цель врага - Киев, энергетика и гражданская инфраструктура.

"К сожалению, есть попадания и поврежденные обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека. В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение, отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях - спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог", - отметил глава государства.

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Реакция РФ на мирные предложения

"Было много вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "кинжалы" и "шахеды". Это настоящее отношение Путина и его окружения. Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире. И это означает, что недостаточно давления в ответ. Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время разрушенных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное - воспользоваться", - подчеркивает он.

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Поддержка Украины

Зеленский отдельно отмечает, что сейчас важно и в дальнейшем поддерживать украинскую оборону.

"Поставки для ПВО должны быть достаточными и своевременными, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней. И я благодарю каждого лидера, каждую страну, которые с этим помогают. Конечно, мы не будем уменьшать нашу дипломатическую активность. Но дипломатия не сработает без безопасности. О безопасности должны позаботиться сильные мира сего, и мы будем говорить, в частности, об этом сегодня и завтра с лидерами Европы, с премьер-министром Канады и с президентом Соединенных Штатов. Спасибо всем, кто с Украиной!", - резюмирует Зеленский.

Последствия



















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