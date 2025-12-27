Более 320 тысяч потребителей обесточены в трех районах Киевской области

Враг с ночи продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Киевская область снова под ударом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Без электричества остались более 320 тысяч потребителей

Как отмечается, по состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.

"Без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет людям", - говорится в сообщении.

Развернуты пункты несокрушимости. Больницы, водоканалы, теплообъекты, социальная инфраструктура, интернет и связь переведены на резервное питание.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях.

