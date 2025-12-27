Продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях, - Минэнерго
С ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Есть отключения электроэнергии
Как отмечается, в результате вражеской атаки обесточены потребители в г. Киев, Киевской и Черниговской областях.
"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах.
Россия в своей геноцидной войне снова пытается погрузить нас в темноту и холод. Мы призываем международное сообщество действовать и усилить давление на агрессора", - добавили в Минэнерго.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.
