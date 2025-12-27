РУС
Продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях, - Минэнерго

Исчезло свет после обстрела

С ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате вражеской атаки обесточены потребители в г. Киев, Киевской и Черниговской областях.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах.

Россия в своей геноцидной войне снова пытается погрузить нас в темноту и холод. Мы призываем международное сообщество действовать и усилить давление на агрессора", - добавили в Минэнерго.

Читайте также: Ночная ракетная атака на Киев: пожары и падение обломков, 11 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.

Читайте также: Из-за повреждения сетей Украина испытывает трудности с поставками электроэнергии в отдельные регионы, - Госэнергонадзор

Киев (26466) энергетика (2961) Минэнерго (486)
