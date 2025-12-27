Триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях, - Міненерго

Від ночі триває масований російський удар по енергосистемі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах.

росія у своїй геноцидній війні знову намагається занурити нас у темряву та холод. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти та посилити тиск на агресора", - додали в Міненерго.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

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