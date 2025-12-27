Понад 320 тисяч споживачів знеструмлені у трьох районах Київщини
Ворог із ночі продовжує атаки на енергетичну інфраструктуру України. Київщина знову під ударом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Знеструмлено понад 320 тисяч споживачів
Як зазначається, станом на ранок частина лівобережжя області залишається без електропостачання. Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів.
"Без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та повернути світло людям", - йдеться у повідомленні.
Розгорнуті пункти незламності. Лікарні, водоканали, теплообʼєкти, соціальна інфраструктура, інтернет і зв’язок переведені на резервне живлення.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.
За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях.
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