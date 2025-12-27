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Вражеский дрон попал в многоэтажку в Дарницком районе Киева. ВИДЕО

В Дарницком районе Киева зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажку на уровне 7 этажа.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть новое попадание в Деснянском районе

По словам Кличко, в Деснянском районе обломки упали на гаражи.

"Экстренные службы направляются на места", - уточнил он.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших. Также отмечалось, что есть попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО. Сейчас треть Киева без теплоснабжения, на левом берегу - экстренные отключения света.

По данным Минэнерго, в настоящее время продолжается массированный удар РФ по энергетике: есть отключение электроэнергии в Киеве и двух областях.

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Автор: 

Киев (26660) обстрел (33747) Воздушные атаки на Киев (999)
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Топ комментарии
+16
- Чому Зеленський не може вдарити у відповідь ракетами по Мацкві?
- Тому що ненароком може попасти по кіностудії Сватів, по фірмі Міндіча, або по комусь з родичів своєї шобли.
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27.12.2025 10:42 Ответить
+11
А де наше ППО?
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27.12.2025 10:43 Ответить
+6
а Zельоним Гнидам знову Захід винен
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27.12.2025 10:51 Ответить

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