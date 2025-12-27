Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва. ВIДЕО
У Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Є нове влучання у Деснянському районі
За словами Кличка, у Деснянському - уламки впали на гаражі.
"Екстрені служби прямують на місця", - уточнив він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.
За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях.
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- Тому що ненароком може попасти по кіностудії Сватів, по фірмі Міндіча, або по комусь з родичів своєї шобли.