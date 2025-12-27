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Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва. ВIДЕО

У Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Є нове влучання у Деснянському районі

За словами Кличка, у Деснянському - уламки впали на гаражі.

"Екстрені служби прямують на місця", - уточнив він.

Читайте також: Нічна ракетна атака на Київ: пожежі та падіння уламків, 11 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях.

Також читайте: Через пошкодження мереж Україна має труднощі з постачанням електроенергії в окремі регіони, - Держенергонагляд

Автор: 

Київ (21098) обстріл (35110) Повітряні атаки на Київ (1056)
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Топ коментарі
+16
- Чому Зеленський не може вдарити у відповідь ракетами по Мацкві?
- Тому що ненароком може попасти по кіностудії Сватів, по фірмі Міндіча, або по комусь з родичів своєї шобли.
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27.12.2025 10:42 Відповісти
+11
А де наше ППО?
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27.12.2025 10:43 Відповісти
+6
а Zельоним Гнидам знову Захід винен
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27.12.2025 10:51 Відповісти

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