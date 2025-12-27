Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Дарницькому районі Києва. ВIДЕО

У Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерхівку на рівні 7 поверху.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є нове влучання у Деснянському районі

За словами Кличка, у Деснянському - уламки впали на гаражі.

"Екстрені служби прямують на місця", - уточнив він.

Читайте також: Нічна ракетна атака на Київ: пожежі та падіння уламків, 11 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО. Наразі третина Києва без теплопостачання, на лівому березі - екстрені відключення світла.

За даними Міненерго, наразі триває масований удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та двох областях.

Також читайте: Через пошкодження мереж Україна має труднощі з постачанням електроенергії в окремі регіони, - Держенергонагляд