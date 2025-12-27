РУС
1 128 40

Путин - человек войны, сегодняшняя атака является прямым ответом РФ на мирные инициативы, - Зеленский

Зеленский о Путине

Российский диктатор Владимир Путин хочет продолжения войны, очередным свидетельством чего является сегодняшняя российская атака на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Галифаксе.

Путин - человек войны

"Мы хотим мира, а он - человек войны, но боится говорить об этом публично. В то же время, мы видим эти шаги", - отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что очередная российская атака является прямым ответом Москвы на мирные инициативы Украины и свидетельствует о нежелании Путина прекращать войну.

"Эта атака снова является ответом России на наши мирные усилия. И это действительно показывает, что Путин не хочет мира", - сказал он.

Украина стремится к миру

По словам Зеленского, Украина стремится к миру, в то время как российское руководство продолжает выбирать войну.

"Нам нужно остановить эту войну любым способом. И нам нужны две вещи: давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", - добавил он.

Президент отметил, что несмотря на определенные положительные сдвиги в дипломатии в последнее время, Украина не может снижать уровень обороноспособности.

"За последнюю неделю в дипломатии были хорошие шаги, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь более слабую оборону в отношениях с Россией. Это не работает", - отметил Президент.

Зеленский поблагодарил премьера Канады за встречу, напомнив, что вскоре состоится телефонное общение с европейскими партнерами.

"А завтра у меня будет, надеюсь, очень важная и очень конструктивная встреча с президентом Трампом", - добавил он.

Атака РФ 27 декабря

  • В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
  • В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
  • По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
  • По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.

Автор: 

Зеленский Владимир (23147) переговоры (5455) путин владимир (32604)
Топ комментарии
+6
Пу..ін - людина війни, а Зеленський - людина цирку, тому наш верховний гівнокомандувач не може відповісти такими ж ракетними обстрілами по Мацквабаду.
27.12.2025 20:54 Ответить
+6
Адмін, путін пишеться з маленької літери
27.12.2025 20:55 Ответить
+4
Готовить карти для Трампа - але в гольф грати не навчився... Зустріч буде не в Білому домі, а де...?
27.12.2025 20:54 Ответить
кваГтал Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал танцює і кривляєця, населення їм аплодує
Кагал танцює на могилах з прапорами
Кагал співає "я ваш прігавор"
27.12.2025 20:53 Ответить
Органически не могу ни смотреть ни слушать это гнусавое существо. Давно уже не слушаю его высеры. Только читаю в пересказе других. Каждый раз меня колотит.. сыплая паскуда, на твоих руках кровища миллионов наших людей. Военных гражданских стариков детей. Разрушенные города и сёла. А твои толстопузые Изики мешки с долларами в три горла пихают. Если наш народ не выкинет эту зелёную блевотину, нам, браты, просто п***да. Мы все здесь люди которые своё очевидно прожили. А вот нашим детям место на нашей земле не будет.
27.12.2025 21:30 Ответить
Україна переможе і ось чому. Бо ми воюєм не за території чи ресурси а за час. Наш лідер сказав що воювати будемо до 2029р. Отже як настане 2029р. це вже буде перемога. Рашка такого не витримає і розпадеться.
27.12.2025 22:07 Ответить
Готовить карти для Трампа - але в гольф грати не навчився... Зустріч буде не в Білому домі, а де...?
27.12.2025 20:54 Ответить
Може трамп навчить його грати в гольф, адже не даремно зеленський в треніках ходить!
показать весь комментарий
там ще потрібно мати яйці клюшку під свою руку...
показать весь комментарий
Пу..ін - людина війни, а Зеленський - людина цирку, тому наш верховний гівнокомандувач не може відповісти такими ж ракетними обстрілами по Мацквабаду.
27.12.2025 20:54 Ответить
А де у нас такі ракети?
27.12.2025 21:00 Ответить
Де фламінги? Де-де? То питання риторичне.
27.12.2025 21:23 Ответить
Відповідь в першому коментарі.
27.12.2025 22:53 Ответить
Головне вчасно здриснути. А там уже можна і міцно виступити з промовою
27.12.2025 20:55 Ответить
мабуть за мирними ініциатівами треба було їздити не до євроклованів.
27.12.2025 20:55 Ответить
Адмін, путін пишеться з маленької літери
27.12.2025 20:55 Ответить
Чого ти до адміністратора доколупуєшся? Він статей не пише... Це, скоріше, питання до редакторів...
показать весь комментарий
Війна - це тут. Військові воюють з військовими.
Бити по мирняку - це не війна, а тероризм та військовий злочин.
27.12.2025 20:57 Ответить
А кацапія і є країна терорист.
показать весь комментарий
Ало гараж - шо там з Корявченком і конвертами? Зєля ти опух ваапчє?
показать весь комментарий
Його міндіч в гості запросив...
показать весь комментарий
Але НГШ можна було би залишити - чи він теж боїться НАЬУ?
показать весь комментарий
А сказати про ***** "маньяк, упир і шизофренік" релігія не дозволяє?
показать весь комментарий
І шо, дуже допомагає .
показать весь комментарий
А "людина війни' оху@нно допоможе?
показать весь комментарий
#уйло - людина війни виродок!
Зеленський - людина балабол!
Гарант корупції в Україні!
Тревел блогер, статист.
27.12.2025 21:03 Ответить
Ішак грає роль не захисника країни, а теж "миротворця", бо впевнений, що товкти воду в ступі дає йому змогу ще трохи протріпатись при владі та уникнути відповідальності.
показать весь комментарий
Завтра побачимо що він викине ще , шоб продовжити .
показать весь комментарий
Сволото, де наші нептуни, **** ***** кончене!!!
показать весь комментарий
Наші Нептуни з боєголовкою потужністю 2М $ летять в москву,
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
показать весь комментарий
Ідіот
показать весь комментарий
Треба в підсвідомість західних суспільств вбивати думку про необхідність фізичного знищення Путлера, бо лише за цієї умови може бути ліквідована небезпека війн в світі.
показать весь комментарий
Та хоч сатана,але Трампонич за нього(
показать весь комментарий
кожна зелена **** вибрана попри Констітуції України не є і не буде лігітімна...
показать весь комментарий
де лисі ордловці?
чі вже всі переїбашені? 🤣
показать весь комментарий
Путлєр сказав шо війною в довгу він розвалить Україну - тільки зброя нас спасе
показать весь комментарий
Да ну, а що хтось думав що х.йло це Санта-клаус?.
показать весь комментарий
Досить балаболити ти просерив все що можна, від того що ти триндиш нічого не зміниться, де фламінги на москву? Яка у цього опудала зеленого ще може бути підтримка в 2025 році? Хто ви?
показать весь комментарий
путін людина? Вава, а гдє тваі даказатєльства?
показать весь комментарий
Досить нити!Досить бути статистом!Ведете непонятну гру на чолі з Трампом.Все і так ясно що путін не зупиниться,його можна тільки зупинити.Попершу треба перестати брехати народу, перестати красти, перестати брати хабарі,закрити нахєр довбаний "Єдиний марафон",прийняти поправки до Законів кримінального кодексу,посиливши відповідальність за корисні злочини під час воєнного стану.
ПаРашу можна зупинити відповідями більшими за тими що вони наносять по Україні,мотивувати ЗСУ.,збільшивши зарплату.Чому нардепам збільшили в рази,вони що кращі за тих хто захищає країну? Працювати з партнерами,щоб збільшили поставки далекобійної зброї.Питання - бути чи не бути.
показать весь комментарий
Что вы предлагаете???Досi,досi!Что делать по пунктам! Даже не спрашиваю вы на фронте или активно шлёте Донаты Просто скажите,что бы вы сделали Сейчас! Забудьте о Зе и Трампе Выход какой!?
показать весь комментарий
Ну нет, называть путина человеком это уже явный перебор, ***** оно ***** *****м.
показать весь комментарий
