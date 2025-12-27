Путин - человек войны, сегодняшняя атака является прямым ответом РФ на мирные инициативы, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин хочет продолжения войны, очередным свидетельством чего является сегодняшняя российская атака на Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Галифаксе.
Путин - человек войны
"Мы хотим мира, а он - человек войны, но боится говорить об этом публично. В то же время, мы видим эти шаги", - отметил украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что очередная российская атака является прямым ответом Москвы на мирные инициативы Украины и свидетельствует о нежелании Путина прекращать войну.
"Эта атака снова является ответом России на наши мирные усилия. И это действительно показывает, что Путин не хочет мира", - сказал он.
Украина стремится к миру
По словам Зеленского, Украина стремится к миру, в то время как российское руководство продолжает выбирать войну.
"Нам нужно остановить эту войну любым способом. И нам нужны две вещи: давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", - добавил он.
Президент отметил, что несмотря на определенные положительные сдвиги в дипломатии в последнее время, Украина не может снижать уровень обороноспособности.
"За последнюю неделю в дипломатии были хорошие шаги, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь более слабую оборону в отношениях с Россией. Это не работает", - отметил Президент.
Зеленский поблагодарил премьера Канады за встречу, напомнив, что вскоре состоится телефонное общение с европейскими партнерами.
"А завтра у меня будет, надеюсь, очень важная и очень конструктивная встреча с президентом Трампом", - добавил он.
Атака РФ 27 декабря
- В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
- В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
- По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
- По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.
Бити по мирняку - це не війна, а тероризм та військовий злочин.
людина війнивиродок!
Зеленський - людина балабол!
Гарант корупції в Україні!
Тревел блогер, статист.
а з боєголовкою 100M $ летять в Ізраїль.
чі вже всі переїбашені? 🤣
ПаРашу можна зупинити відповідями більшими за тими що вони наносять по Україні,мотивувати ЗСУ.,збільшивши зарплату.Чому нардепам збільшили в рази,вони що кращі за тих хто захищає країну? Працювати з партнерами,щоб збільшили поставки далекобійної зброї.Питання - бути чи не бути.