8 190 74
Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським
У неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Хороша і продуктивна" розмова
Трамп назвав свою розмову з очільником РФ "хорошою й дуже продуктивною".
"Я щойно мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю з президентом України Зеленським", - розповів американський лідер.
Трамп додав, що зустріч із Зеленським відбудеться в головній їдальні його резиденції Мар-а-Лаго. На неї запросили пресу.
Зустріч Зеленського та Трампа
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.
Топ коментарі
+55 Ан Мур
показати весь коментар28.12.2025 19:03 Відповісти Посилання
+46 Gary Grant
показати весь коментар28.12.2025 19:04 Відповісти Посилання
+35 Oresta Bartka
показати весь коментар28.12.2025 19:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль