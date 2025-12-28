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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Трамп провів телефонну розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня 2025 року

У неділю, 28 грудня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним перед запланованою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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"Хороша і продуктивна" розмова

Трамп назвав свою розмову з очільником РФ "хорошою й дуже продуктивною".

"Я щойно мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю з президентом України Зеленським", - розповів американський лідер.

допис Трампа

Трамп додав, що зустріч із Зеленським відбудеться в головній їдальні його резиденції Мар-а-Лаго. На неї запросили пресу. 

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Зустріч Зеленського та Трампа

  • Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
  • ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

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Автор: 

путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+55
це хреново. Агент Краснов отримав прямі інструкції від куратора. Буде виконувати.
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28.12.2025 19:03 Відповісти
+46
Руда шльондра вислухала інструкції пахана перед черговою спробою примусити Україну капітулювати. Просто якийсь пи₴дець.
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28.12.2025 19:04 Відповісти
+35
Деменція побалакала з садизмом...
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28.12.2025 19:02 Відповісти

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