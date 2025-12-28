РУС
Новости
4 731 59

Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

Встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа 2025 года

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший и продуктивный" разговор

Трамп назвал свой разговор с главой РФ "хорошим и очень продуктивным".

"У меня только что был хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским", - рассказал американский лидер.

допис Трампа

Трамп добавил, что встреча с Зеленским состоится в главной столовой его резиденции Мар-а-Лаго. На нее пригласили прессу.

Зеленский и Трамп проведут совместный телефонный разговор с лидерами Европы

Встреча Зеленского и Трампа

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Зеленский прибыл в Майами, где состоится встреча с Трампом. ВИДЕО

+37
це хреново. Агент Краснов отримав прямі інструкції від куратора. Буде виконувати.
28.12.2025 19:03 Ответить
+29
Руда шльондра вислухала інструкції пахана перед черговою спробою примусити Україну капітулювати. Просто якийсь пи₴дець.
28.12.2025 19:04 Ответить
+21
Деменція побалакала з садизмом...
28.12.2025 19:02 Ответить
Все! - шо вже можна ждати від Трампа
28.12.2025 19:02 Ответить
Зе може замовляти зворотній квиток на літак... "Усьо! Кіна не буде..."
28.12.2025 19:31 Ответить
зе пожелал зажмуриться одному и другому, в зарубежных СМИ это оживлённо обговаривали
28.12.2025 20:02 Ответить
рижа **** на подсосі
28.12.2025 20:06 Ответить
це хреново. Агент Краснов отримав прямі інструкції від куратора. Буде виконувати.
28.12.2025 19:03 Ответить
ДІСТАВ УКАЗІВКИ))))

Це просто казка якась, СЮР....колись лідер демократії СЛУГА СЛУГИ Китая
28.12.2025 19:04 Ответить
Руда шльондра вислухала інструкції пахана перед черговою спробою примусити Україну капітулювати. Просто якийсь пи₴дець.
28.12.2025 19:04 Ответить
Недобрий знак
28.12.2025 19:05 Ответить
Рижа пакля ніяк не може насосатись руцкого куя!!!
28.12.2025 19:06 Ответить
Трамп отримав інструкції, як треба дотиснути переляканого зрадника, якого вже тримають на гачку, продемонструвавши, що з ним буде те ж саме, що з Єрмаком і його продажним оточенням. Тепер Зеленському запропонували останні 30 срібнеків за продаж України і відїзд до Міндіча.
28.12.2025 19:06 Ответить
Ти мели та не замелюйся! Зрадником та переляканим його об'єктивно не назвеш! Те що він привів у владу та ВР багато мразоти, то правда...
28.12.2025 19:26 Ответить
..не втік...бо чекав? ... Коли Ви маєте стовідсотково достовірну інформацію... що у дворі Вашого дому Вас чекає кіллер з автоматом!!! ..і спокіненько йдете додому зі своїми дітьми та онуками?! Заспокоюєте дітлахів... що не бійтеся...нічого не буде! А самі то знаєте...що буде! Тут він дійсно герой і не переляканий...бо ЧЕКАВ!!!
28.12.2025 19:42 Ответить
за те ти не чекав, а просто втік...
28.12.2025 20:01 Ответить
"скаардініравал пазіциі", падло руде.

Щоб тебе якийсь новітній Бен Ладен бомбонув!! Щоб аж м'ячі для гольфа розлетілися!
28.12.2025 19:09 Ответить
28.12.2025 19:10 Ответить
хочу всім нагадати, що трамп, президент сша, обраний на законних демократичних виборах!
на другий термін, через термін!!!!!
ви уявляєте глибину зашкварів лєвацької толєрастії, що притомні люди готові обрати кого завгодно аби зупинити це тотальне збочення та невігластво?
і, це до речі по всьому світу!
на зміну популістам соціалістам приходять популісти праворадікала!
28.12.2025 19:14 Ответить
уявляємо
засилля безробітних аферистів мігрантів, які живуть у будинках, мають шикарні автівки і найновіші айфони
транси, які агітують підлітків змінювати стать
педофіли
проституція, порнографія
постійні скандали і вимоги зі сторони афро-американців, висока злочинність у їхній громаді, скорочення фінансування поліції і обмеження у правах внаслідок расових скандалів
28.12.2025 19:18 Ответить
Все це колективні якості ********* людства, це не Марсіани нам завезли. Ніщо так не отупляє людину, як її ситість і вдоволення. Будуть лікувати всіх, робити боляче. В нас і в кацапів, процес лікування іде повним ходом, решта народів на черзі...
28.12.2025 19:28 Ответить
ми ще цим не хворіли
якщо захворіємо, то точно не виживемо
28.12.2025 19:32 Ответить
Симптоми різні, хвороба одна, байдужість, безвідповідальність, отупіння, жадібність, і т.д. ї т.п.... Тому і війна.
28.12.2025 19:38 Ответить
Трохи про Америку наших мрії...
Історія з Нью Йорка . Один спортивний клуб найняв чорношкіру тренерку. Вона постійно запізнювалась. На годину дві. Неодноразово робили зауваження. Вона не реагувала і нічого не змінювала, бо їй так зручно. Після кількох місяців роботи її звільнили. Подала в суд. Виграла 2 млн доларів, бо бачте суд постановив через колір шкіри її звільнили, а не через запізнення. І це ж уже не виняток з правил, а постійна практика. Свою лінь і злочини вони виправдовують кольором шкіри, нав'язуючи оточуючим так звану білу провину "white guilt"
Те що трапилось з Іриною Заруцькою це і є теперішня справжня Америка.
28.12.2025 19:31 Ответить
Информация, которую вы привели, имеет реальную основу, но в вашем пересказе существенно искажены ключевые факты и контекст.

​Речь идет о деле Робинн Эвроп (Röbynn Europe) против элитной сети спортзалов ******* в Нью-Йорке. Суд завершился в мае 2023 года.

​Вот как ситуация выглядела на самом деле согласно материалам дела и решению суда:

​1. Суть претензий (это не просто «опоздания»)

​Тренер (она была менеджером по персоналу) подала в суд не просто из-за увольнения, а из-за создания враждебной рабочей среды.

​По её словам, её подчиненный (белый мужчина) систематически позволял себе расистские и сексистские высказывания в её адрес и в адрес других чернокожих женщин, называл коллег с другим цветом кожи «ленивыми» и открыто заявлял, что хочет их увольнения.

​Робинн неоднократно жаловалась руководству и в HR, но вместо того, чтобы разобраться с поведением подчиненного, компания начала «собирать досье» на неё саму.

​2. Опоздания: правда или предлог?

​Компания ******* действительно заявила в суде, что уволила её за 47 опозданий за 10 месяцев работы. Однако адвокаты Робинн представили данные внутренней системы учета (swipe-in data), которые показали:

​Другие менеджеры (не чернокожие) опаздывали так же часто или даже чаще, но их никто не наказывал и не увольнял.

​Робинн никогда не опаздывала на тренировки с клиентами и часто оставалась после смены на час-два дольше, чтобы доделать работу.

​Суд пришел к выводу, что опоздания были лишь формальным поводом (претекстом) для увольнения неугодной сотрудницы, которая жаловалась на дискриминацию.
Ксения, ты *****..болка, с помойный сплетнями🤡
28.12.2025 20:15 Ответить
Ну звичайно...бєлий мужчина вінават . Тобто запізнення ви не заперечуєте..
Так само як мудак який зарізав Ірину говорив що вона його нігга назвала
У них завжди одне виправдання
28.12.2025 20:31 Ответить
толку з тої возні не буде
28.12.2025 19:15 Ответить
Зачем7 Хотел поинтересоваться, что есть по рюски *****???
28.12.2025 19:15 Ответить
АгЄнт КрасноФФ, отримав внструкції від патрона *****.
28.12.2025 19:17 Ответить
Віслюка як завжди переграли
28.12.2025 19:20 Ответить
Україна мала не менше 3х можливостей зупинити цю м ясорубку на багато кращих умовах аніж сьогодні. У такому випадку вдалося б уникнути додаткових втрат як людей так і територій, цивільної інфраструктури. В результаті неадекватної оцінки ситуації було обрано шлях - воювати до кордонів 91 року. До чого це призвело? Результат- протягом останнього року стратегічна ініціатива на боці супротивника, при цьому спостерігається повна перевага в усіх критично важливих засобах ураження і ресурсах (на 2026 рік закладено рекордну суму витрат на військову компоненту), тенденції м яко кажучи не на користь України і не спостерігається жодного чинника, який би дозволив цю тенденцію переломити. Отже не треба бути Вангою, щоб спрогнозувати подальший розвиток подій: у разі продовження війни масштаби втрат і руйнувань будуть постійно зростати (як теріторій так і людей), врешті буде досягнуто критичної межі у спроможності стримувати ворога після чого почнуться некеровані процеси. Після досягнення такого стану ніяких перемовин (навіть з поступками) вже не буде, буде ультиматум про повну капітуляцію. Те що сьогодні ряжені патріоти війни до останнього називають капітуляцією буде виглядати як цілком задовільний варіант, порівняно з тим що буде за півроку-рік.
28.12.2025 19:24 Ответить
З півроку ця публіка планує ще немало заробити на війні.
28.12.2025 19:29 Ответить
Даруйте, але написане Вами -- маячня. Це в ліпшому випадку.

В проміжному -- завивання ухилянта.

В гіршому -- фсб вкидання.
28.12.2025 19:30 Ответить
В чому конкретно маячня? Ви в Україні де проживаєте? На кого працюєте (можливо бороните країну на передньому краї)? - просто цікаво з якого дивану вам це вважається маячнею - хочу зрозуміти.
28.12.2025 19:35 Ответить
Це ви просто телемарафону не дивитися і тому не знаєте, що насправді Україна потужно "виграє" цю війну. Незламно-потужні патріоти живуть в іншій реальності і все , що їй суперечить для них - маячня, ІПСО, постановка фсб, завивання ухилянта...
Просто почитайте заголовки відосиків на Ютубі від телемарафонних каналів і самі все зрозумієте : "Гігантський ВИБУХ на РФ і все: БЛЕКАУТ! Аеропорт ЕКСТРЕНО зачинили, КОЛЛАПС на дорогах. ОцГе ВГАТИЛИ ", "ЕКСТРЕНО! Вся РФ ВИБУХАЄ, горить, як У ПЕКЛІ. АТАКА на Москву. У Криму ВАЛИТЬ ЧОРНИЙ ДИМ", "Кремль ЗАТРЯСЛО ПОСЛЕ этой новости! Офицеры В УЖАСЕ СБЕЖАЛИ от ВСУ. Россияне прозрели", "СРОЧНО! В США готовят ЗАМЕНУ ТРАМПУ! Уже ВСЁ ПОДСТРОИЛИ. А Путин так ВООБЩЕ ОШАРАШИЛ".
28.12.2025 20:01 Ответить
Щас турбо патриоты говном обольют. Прямо с дивана. На вставая, одной рукой)
28.12.2025 19:31 Ответить
"не менше трьох можливостей" -- це які?
28.12.2025 20:31 Ответить
Що в минулий раз так було,спочатку інструктаж у пуйла потім зустріч з ЗЕленським і зараз те саме.Потім "...карт нема",не кажучи за козирі.
28.12.2025 19:25 Ответить
З шефом порадитись треба було.
Нам ще три роки треба якось вистояти, поки старі педофіли не набридли одне одному своїм маразмом.
28.12.2025 19:26 Ответить
Скажені рюрікі-педофіли узгодили позицію стосовно нашого юного піонєра.
28.12.2025 19:28 Ответить
Думаю що не пізно позвати пороха на поміч але це ж зелене лайно ніколи не дотримується не додумається до цього
28.12.2025 19:29 Ответить
Як там у класика ,"но стулья впєрьод" ,тобто у Трампа такий інстинкт ,перш ніж з кимось поговорити ,спочатку до трупіна. Хто ще не зрозумів долю договору з 20 пунктів?
28.12.2025 19:29 Ответить
Два ***** скординували зусилля по примушенню України до капітуляції. Дирку вам від бублика !
28.12.2025 19:29 Ответить
Підеш воювати?
28.12.2025 19:30 Ответить
59 років, мобільна вогнева
28.12.2025 19:33 Ответить
Туди так просто не попадають.
28.12.2025 19:36 Ответить
не маніпулюйте, це не можна називати капітуляцією і близько, коли буде капітуляція - ви зрозумієте, чомусь дуже ймовірно що будете зустрічати її штурмуючи західний кордон
28.12.2025 19:37 Ответить
Капітуляція - це договір на умовах ворога. Всі бажання Путіна фактично прийняті Зеленським, крім виведення військ з Донбасу. Але вже сьогодні З заявив, що Україна може вивести війська з Донбасу. Якщо це не капітуляція, то що? ППлан незламності чи перемоги? Ви в здровому глузді?
28.12.2025 19:48 Ответить
А нах?))Не бачив хйловського галубова аганька з генералітетом напередодні?((Дивився без перекладу?(((Зволоч руда.
28.12.2025 19:32 Ответить
Це з вже було!!! Не ясно хіба? Якщо на зустріч запросили журналістів ( без попередження), це загроза життю, це шантаж, брудне шоу, погрози і хамство. Європейські лідери мали б убезпечити Зеленського. Їхати до ідіота - вкрай небезпечно!
28.12.2025 19:34 Ответить
Тобто, Зєлєпузіку можна їхати назад ні з ким не зустрічаючись.
Сам на сам з Трампом після розмови з ****** ваги у нього нуль.
28.12.2025 19:34 Ответить
А, який "високий" державний прийом "найвеличнішого": ішака буде приймати в їдальні.
28.12.2025 19:40 Ответить
Смешно за всем этим наблюдать
Очень похоже на ПАССЫ РУКАМИ
Знаменитого советского фокусника Акопяна
Такое разводилово делал на сцене чувак - мама, не горюй
Ну не будет никакого мира!!!!
Никакого соглашения не будет
Это все делается лишь для отвода глаз
Путину нахрен мир не нужен
Он наступает и захватывает новые территории
Да ,в час по чайной ложке
Но захватывает
На фига ему мир?
Зеленскому тоже мир не нужен
Потому что мир - это конец его правления
Трампу вообще похер что будет
Ему лишь бы переключить внимание от файлов Эпштейна
На фига вы верите этим ТРЕМ ФОКУСНИКАМ?
Ну сколько можно?
28.12.2025 19:43 Ответить
ДЕБІЛ зі стріхою....На голові!
28.12.2025 19:44 Ответить
Традиційна розмова перед зустріччю з Зеленським.
28.12.2025 19:46 Ответить
Масковський агент набиває собі ціну. Зеля, шли пендосів накуй, вони проститутки☝️
28.12.2025 19:47 Ответить
...підар!!!
28.12.2025 19:48 Ответить
Криворотий агент отримав "накачку" від шефа?
28.12.2025 19:58 Ответить
Перед зустріччю кожен переговорив зі своїм союзником.
28.12.2025 19:58 Ответить
Це ж було вже...
28.12.2025 20:10 Ответить
"БОЛОНКА ПУТІНА" (през. Байден).
28.12.2025 20:32 Ответить
 
 