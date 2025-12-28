Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским
В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Хороший и продуктивный" разговор
Трамп назвал свой разговор с главой РФ "хорошим и очень продуктивным".
"У меня только что был хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским", - рассказал американский лидер.
Трамп добавил, что встреча с Зеленским состоится в главной столовой его резиденции Мар-а-Лаго. На нее пригласили прессу.
Встреча Зеленского и Трампа
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.
Це просто казка якась, СЮР....колись лідер демократії СЛУГА СЛУГИ Китая
Щоб тебе якийсь новітній Бен Ладен бомбонув!! Щоб аж м'ячі для гольфа розлетілися!
на другий термін, через термін!!!!!
ви уявляєте глибину зашкварів лєвацької толєрастії, що притомні люди готові обрати кого завгодно аби зупинити це тотальне збочення та невігластво?
і, це до речі по всьому світу!
на зміну популістам соціалістам приходять популісти праворадікала!
засилля безробітних аферистів мігрантів, які живуть у будинках, мають шикарні автівки і найновіші айфони
транси, які агітують підлітків змінювати стать
педофіли
проституція, порнографія
постійні скандали і вимоги зі сторони афро-американців, висока злочинність у їхній громаді, скорочення фінансування поліції і обмеження у правах внаслідок расових скандалів
якщо захворіємо, то точно не виживемо
Історія з Нью Йорка . Один спортивний клуб найняв чорношкіру тренерку. Вона постійно запізнювалась. На годину дві. Неодноразово робили зауваження. Вона не реагувала і нічого не змінювала, бо їй так зручно. Після кількох місяців роботи її звільнили. Подала в суд. Виграла 2 млн доларів, бо бачте суд постановив через колір шкіри її звільнили, а не через запізнення. І це ж уже не виняток з правил, а постійна практика. Свою лінь і злочини вони виправдовують кольором шкіри, нав'язуючи оточуючим так звану білу провину "white guilt"
Те що трапилось з Іриною Заруцькою це і є теперішня справжня Америка.
Речь идет о деле Робинн Эвроп (Röbynn Europe) против элитной сети спортзалов ******* в Нью-Йорке. Суд завершился в мае 2023 года.
Вот как ситуация выглядела на самом деле согласно материалам дела и решению суда:
1. Суть претензий (это не просто «опоздания»)
Тренер (она была менеджером по персоналу) подала в суд не просто из-за увольнения, а из-за создания враждебной рабочей среды.
По её словам, её подчиненный (белый мужчина) систематически позволял себе расистские и сексистские высказывания в её адрес и в адрес других чернокожих женщин, называл коллег с другим цветом кожи «ленивыми» и открыто заявлял, что хочет их увольнения.
Робинн неоднократно жаловалась руководству и в HR, но вместо того, чтобы разобраться с поведением подчиненного, компания начала «собирать досье» на неё саму.
2. Опоздания: правда или предлог?
Компания ******* действительно заявила в суде, что уволила её за 47 опозданий за 10 месяцев работы. Однако адвокаты Робинн представили данные внутренней системы учета (swipe-in data), которые показали:
Другие менеджеры (не чернокожие) опаздывали так же часто или даже чаще, но их никто не наказывал и не увольнял.
Робинн никогда не опаздывала на тренировки с клиентами и часто оставалась после смены на час-два дольше, чтобы доделать работу.
Суд пришел к выводу, что опоздания были лишь формальным поводом (претекстом) для увольнения неугодной сотрудницы, которая жаловалась на дискриминацию.
Ксения, ты *****..болка, с помойный сплетнями🤡
Так само як мудак який зарізав Ірину говорив що вона його нігга назвала
У них завжди одне виправдання
В проміжному -- завивання ухилянта.
В гіршому -- фсб вкидання.
Просто почитайте заголовки відосиків на Ютубі від телемарафонних каналів і самі все зрозумієте : "Гігантський ВИБУХ на РФ і все: БЛЕКАУТ! Аеропорт ЕКСТРЕНО зачинили, КОЛЛАПС на дорогах. ОцГе ВГАТИЛИ ", "ЕКСТРЕНО! Вся РФ ВИБУХАЄ, горить, як У ПЕКЛІ. АТАКА на Москву. У Криму ВАЛИТЬ ЧОРНИЙ ДИМ", "Кремль ЗАТРЯСЛО ПОСЛЕ этой новости! Офицеры В УЖАСЕ СБЕЖАЛИ от ВСУ. Россияне прозрели", "СРОЧНО! В США готовят ЗАМЕНУ ТРАМПУ! Уже ВСЁ ПОДСТРОИЛИ. А Путин так ВООБЩЕ ОШАРАШИЛ".
Нам ще три роки треба якось вистояти, поки старі педофіли не набридли одне одному своїм маразмом.
Сам на сам з Трампом після розмови з ****** ваги у нього нуль.
Очень похоже на ПАССЫ РУКАМИ
Знаменитого советского фокусника Акопяна
Такое разводилово делал на сцене чувак - мама, не горюй
Ну не будет никакого мира!!!!
Никакого соглашения не будет
Это все делается лишь для отвода глаз
Путину нахрен мир не нужен
Он наступает и захватывает новые территории
Да ,в час по чайной ложке
Но захватывает
На фига ему мир?
Зеленскому тоже мир не нужен
Потому что мир - это конец его правления
Трампу вообще похер что будет
Ему лишь бы переключить внимание от файлов Эпштейна
На фига вы верите этим ТРЕМ ФОКУСНИКАМ?
Ну сколько можно?