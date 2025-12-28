Трамп провел телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским

В воскресенье, 28 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным перед запланированной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Хороший и продуктивный" разговор

Трамп назвал свой разговор с главой РФ "хорошим и очень продуктивным".

"У меня только что был хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей с президентом Украины Зеленским", - рассказал американский лидер.

Трамп добавил, что встреча с Зеленским состоится в главной столовой его резиденции Мар-а-Лаго. На нее пригласили прессу.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

