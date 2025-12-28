РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
2 250 22

Зеленский и Трамп будут иметь существенные разногласия по мирному плану во время встречи во Флориде, - Reuters

трамп и зеленский

Во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Воздушные атаки РФ на Украину

Издание напоминает, что в ночь на субботу, 27 декабря, Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и десятками ракет. Зеленский назвал это ответом Москвы на мирные переговоры, которые ведутся при посредничестве США.

Украинский президент сообщил журналистам, что во время встречи с Трампом он планирует обсудить судьбу Донбасса, а также будущее Запорожской атомной электростанции и другие темы.

Требования РФ

Москва неоднократно требовала, чтобы Украина отдала весь Донбасс, включая территории, которые еще находятся под контролем Сил обороны. А российские официальные лица также возражали против других частей последнего предложения.

Как отмечает Reuters, это вызывает сомнения, примет ли российский диктатор Владимир Путин результаты переговоров во Флориде.

Надежды Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае, по словам украинского лидера, мирный план из 20 пунктов - результат долгих переговоров - должен быть вынесен на референдум.

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде состоится после длительных дипломатических усилий. Европейские союзники порой оставались в стороне от процесса, активизировали работу по определению контуров послевоенных гарантий безопасности для Киева, которые были бы поддержаны США.

Киев и Вашингтон согласовали многие вопросы, план из 20 пунктов готов на 90%. Однако территориальный вопрос остается нерешенным.

Зеленский, чьи предыдущие встречи с Трампом не всегда проходили гладко, разделяет опасения европейских лидеров, что Трамп может предать Украину, оставив европейские государства оплачивать счета за поддержку опустошенной войной страны.

Reuters также указывает, что 19 декабря Путин заявил, что мирное соглашение должно основываться на условиях, которые он выдвинул в 2024 году: вывод украинских войск со всех территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Украинские официальные лица и европейские лидеры предупреждают, что, если Россия добьется успеха в отношении Украины, в будущем она может атаковать страны-члены Альянса.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23147) переговоры (5458) Трамп Дональд (7318)
Топ комментарии
+4
Слушай, Кевин, ты должен отдать комнату в своем доме, чтобы мы заключили мир, о'кей?
28.12.2025 13:10 Ответить
+2
Блт...

Яйця ЗЄ в руках ФБР.
Стоси баксів в упаковці ФРС США всі пам'ятають?

Кількість розбіжностей зворотньо пропорційна тиску на бейтси Зеленського.
Залишається тільки цілувати руду дупу та потужно дякувати.
28.12.2025 12:59 Ответить
+2
Вони не домовляться ні про що. Головне - дякувати Трампа. Говорити постійно, що ми йому вдячні, що він видатна людина.....
28.12.2025 13:11 Ответить
28.12.2025 12:59 Ответить
Особистий гонор гаранту корупціїї дорожчий ніж країна з якимись там пересічними.
28.12.2025 13:16 Ответить
Интересно, Потужного в предбаннике ужином хоть покормят, или пиццу в дорогу с собой дадут?
28.12.2025 13:42 Ответить
Якщо підпише то може й дадуть.
28.12.2025 13:45 Ответить
Скорее всего в этот раз одними матюками не обойдется. Будут бить...
28.12.2025 13:48 Ответить
Щось в Омані зеленський упустив?
28.12.2025 13:01 Ответить
28.12.2025 13:10 Ответить
Якщо їх не вигнали зі свого дому , а лишили ,як у Севастополі після розвалу совка ,то чому дивуватися .
28.12.2025 13:23 Ответить
28.12.2025 13:11 Ответить
але ж той вимагатиме ознак лояльності... і вилизувати дупу - то вже буде замало...
28.12.2025 13:38 Ответить
Ну так набу в лиці фбр , щільно взяла зелень за яйки, щури тікають один за одним.
28.12.2025 13:15 Ответить
Головне щоб не побились
28.12.2025 13:19 Ответить
Хай бються... Головне- щоб Бубочка не застрелився.
А то він може.
28.12.2025 13:47 Ответить
Не застрелиться, воно ж таке дристливе
28.12.2025 14:13 Ответить
та вони можуть щодня зустрічатися, це теж саме, що тоді рік носилися з планом миру і різними формулами, але зараз умови диктує росія так, що не буде ніякого миру на умовах України, а Україна не прийме умови росії і ця війна буде тривати поки у когось не закінчаться ресурси!!!
28.12.2025 13:20 Ответить
І в кого ж закінчаться ресурси першим ?
28.12.2025 13:39 Ответить
В Армії є таке прислів'я. П.....ти - не мішки тягати!
28.12.2025 13:47 Ответить
трамп педофіл, який підтримує іншого педофіла
але він свято впевнений, що перевиберуть зеленського
на того, кого хоче путін, а не на українських націоналістів,
що українці на референдумі скажуть "так" здачі Донбасу...
вочевидь, кремлівський педофіл йому це пообіцяв
Тому вже неважливо, хто і скільки буде переобирати, чи говорити "так"
А важливо стає, хто буде рахувати
Чи чистились ті виборчі комісії з проросійських часів?
28.12.2025 13:47 Ответить
Буба матиме розбіжності та шпагат, Трампон матиме Бубу, ×уйло матиме Трампона, ЄС матиме їх усіх. А нам своє робить. (С)
28.12.2025 13:47 Ответить
28.12.2025 14:03 Ответить
Тьфу, блд! Це вони на хонці в януковоча?🤮
28.12.2025 14:17 Ответить
не пздіть. представник крємля трумп і представник крємля зєлупа не мають ніяких розбіжностей.
28.12.2025 14:09 Ответить
 
 