Во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Воздушные атаки РФ на Украину

Издание напоминает, что в ночь на субботу, 27 декабря, Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и десятками ракет. Зеленский назвал это ответом Москвы на мирные переговоры, которые ведутся при посредничестве США.

Украинский президент сообщил журналистам, что во время встречи с Трампом он планирует обсудить судьбу Донбасса, а также будущее Запорожской атомной электростанции и другие темы.

Требования РФ

Москва неоднократно требовала, чтобы Украина отдала весь Донбасс, включая территории, которые еще находятся под контролем Сил обороны. А российские официальные лица также возражали против других частей последнего предложения.

Как отмечает Reuters, это вызывает сомнения, примет ли российский диктатор Владимир Путин результаты переговоров во Флориде.

Надежды Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае, по словам украинского лидера, мирный план из 20 пунктов - результат долгих переговоров - должен быть вынесен на референдум.

Встреча Зеленского и Трампа во Флориде состоится после длительных дипломатических усилий. Европейские союзники порой оставались в стороне от процесса, активизировали работу по определению контуров послевоенных гарантий безопасности для Киева, которые были бы поддержаны США.

Киев и Вашингтон согласовали многие вопросы, план из 20 пунктов готов на 90%. Однако территориальный вопрос остается нерешенным.

Зеленский, чьи предыдущие встречи с Трампом не всегда проходили гладко, разделяет опасения европейских лидеров, что Трамп может предать Украину, оставив европейские государства оплачивать счета за поддержку опустошенной войной страны.

Reuters также указывает, что 19 декабря Путин заявил, что мирное соглашение должно основываться на условиях, которые он выдвинул в 2024 году: вывод украинских войск со всех территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Украинские официальные лица и европейские лидеры предупреждают, что, если Россия добьется успеха в отношении Украины, в будущем она может атаковать страны-члены Альянса.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.

