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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський і Трамп матимуть суттєві розбіжності щодо мирного плану під час зустрічі у Флориді, - Reuters

трамп і зеленський

Під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Повітряні атаки РФ на Україну

Видання нагадує, що у ніч на суботу, 27 грудня Росія атакувала Україну сотнями безпілотників і десятками ракет. Зеленський назвав це відповіддю Москви на мирні перемовини, які ведуться за посередництва США.

Український президент повідомив журналістам, що під час зустрічі з Трампом він планує обговорити долю Донбасу, а також майбутнє Запорізької атомної електростанції та інші теми.

Вимоги РФ

Москва неодноразово вимагала, щоб Україна віддала весь Донбас, включно з територіями, які ще перебувають під контролем Сил оборони. А російські офіційні особи також заперечували проти інших частин останньої пропозиції.

Як зазначає Reuters, це викликає сумніви, чи прийме російський диктатор Володимир Путін результати переговорів у Флориді.

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Сподівання Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що сподівається пом’якшити пропозицію США про повне виведення українських військ із Донбасу. В іншому разі, за словами українського лідера, мирний план із 20 пунктів - результат довгих переговорів - має бути винесено на референдум.

Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді відбудеться після тривалих дипломатичних зусиль. Європейські союзники часом були осторонь процесу, активізували роботу з визначення контурів післявоєнних гарантій безпеки для Києва, які були б підтримані США.

Київ і Вашингтон погодили багато питань, план із 20 пунктів готовий на 90%. Однак територіальне питання залишається невирішеним.

Зеленський, чиї попередні зустрічі з Трампом не завжди проходили гладко, поділяє побоювання європейських лідерів, що Трамп може зрадити Україну, залишивши європейські держави оплачувати рахунки за підтримку спустошеної війною країни.

Reuters також вказує, що 19 грудня Путін заявив, що мирна угода має ґрунтуватися на умовах, які він висунув у 2024 році: виведення українських військ з усіх територій Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, а також відмова України від вступу до НАТО.

Українські офіційні особи та європейські лідери попереджають, що, якщо Росія досягне успіху щодо України, у майбутньому вона може атакувати країни-члени Альянсу.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+13
Слушай, Кевин, ты должен отдать комнату в своем доме, чтобы мы заключили мир, о'кей?
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28.12.2025 13:10 Відповісти
+10
Блт...

Яйця ЗЄ в руках ФБР.
Стоси баксів в упаковці ФРС США всі пам'ятають?

Кількість розбіжностей зворотньо пропорційна тиску на бейтси Зеленського.
Залишається тільки цілувати руду дупу та потужно дякувати.
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28.12.2025 12:59 Відповісти
+10
Вони не домовляться ні про що. Головне - дякувати Трампа. Говорити постійно, що ми йому вдячні, що він видатна людина.....
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28.12.2025 13:11 Відповісти

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