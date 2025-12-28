Зеленский прибыл в Майами, где состоится встреча с Трампом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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Начало встречи президентов Украины и США запланировано на 20:00 по Киеву.

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Ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

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Что предшествовало?

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

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