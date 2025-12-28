Зеленский прибыл в Майами, где состоится встреча с Трампом. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с главой США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Начало встречи президентов Украины и США запланировано на 20:00 по Киеву.
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Ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.
Топ комментарии
+11 Антип61
показать весь комментарий28.12.2025 16:50 Ответить Ссылка
+9 Валентин Коваль #587289
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+8 Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2025 16:49 Ответить Ссылка
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