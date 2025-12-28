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Новости Видео Встреча Зеленского с Трампом
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Зеленский прибыл в Майами, где состоится встреча с Трампом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Майами для встречи с главой США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

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Начало встречи президентов Украины и США запланировано на 20:00 по Киеву.

Темы обсуждения

Ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности, которые США готовы предоставить Украине. Кроме того, Трамп и Зеленский должны обсудить управление Запорожской АЭС и вопросы территорий.

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Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24794) США (29682) Трамп Дональд (8327)
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Топ комментарии
+11
Ух ти, Зє в захисному одязі, неголений, чимось нагадує Фіделя Кастро. Правда, є нюанс. Фідель воював, а Зє ухилявся...
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28.12.2025 16:50 Ответить
+9
Карти взяв?
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28.12.2025 16:46 Ответить
+8
взяв клюшку для гольфа...
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28.12.2025 16:49 Ответить

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