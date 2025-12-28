Встречу Зеленского и Трампа перенесли: она состоится раньше
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом во Флориде состоится на 2 часа раньше, чем планировалось изначально.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Когда состоится встреча?
Напомним, сначала встреча Зеленского и Трампа была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.
Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). Таким образом, встреча лидеров состоится на два часа раньше, чем планировалось изначально.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.
- Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.
- Ты что Дональд, только референдум,народишко возьмёт ответственность за просер территорий на себя,а я буду царствовать дальше,впереди пахнет сотнями миллиардов баксов на восстановление,я должен быть в деле.
- Ну ты хитёр воува,на менья похож.
- Так я не зря говорил: "Вова не лох",ха-ха-ха.
- Что ха-ха,про откаты не забывать дорогуша.
- Да босс,да.
Трамп продовжує використовувати вигадані факти та переписувати історію конфлікту. https://edition.cnn.com/2025/12/27/politics/analysis-donald-trumps-top-25-lies-of-2025 CNN виділив дві ключові маніпуляції, що стосуються України.
Трамп продемонстрував небезпечну схильність до фальсифікації історії, намагаючись змінити ролі агресора та жертви. У лютому він прямо заявив українській стороні: «Вам не слід було починати це. Ви могли б домовитися». Таке твердження повністю ігнорує реальність: війну розпочала Росія, здійснивши повномасштабне вторгнення. Крім того, Трамп неодноразово применшував успіхи українських військових, які зупинили російський наступ у 2022 році.
Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово запевняв, що покладе край бойовим діям миттєво - або протягом доби після повернення в Білий дім, або навіть до офіційної інаугурації. Однак, коли у травні 2025 року (через три місяці після вступу на посаду) війна все ще тривала, Трамп заявив, що його слова були «просто жартом». Війна триває досі. Попри документальні підтвердження того, що ці обіцянки були частиною його серйозної політичної програми, він намагається переконати суспільство, ніби всі навколо «очевидно розуміли» іронічність цих заяв.
У аналізі підкреслюється, що така риторика не лише викривляє минуле, а й створює хибне підґрунтя для майбутніх дипломатичних кроків, дозволяючи Кремлю маніпулювати фактами на міжнародній арені.