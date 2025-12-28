РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7644 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
3 513 19

Встречу Зеленского и Трампа перенесли: она состоится раньше

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом во Флориде состоится на 2 часа раньше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Когда состоится встреча?

Напомним, сначала встреча Зеленского и Трампа была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). Таким образом, встреча лидеров состоится на два часа раньше, чем планировалось изначально.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом.

Читайте также: В Белом доме назвали детали встречи с Зеленским в США

Что предшествовало?

Читайте также: Факт встречи с Трампом означает прогресс в переговорах, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23147) Трамп Дональд (7318)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Зустрілись якось два клована...
показать весь комментарий
28.12.2025 07:40 Ответить
+4
Янелох расскажет Трампону про "выборы" в парашной Дии. Но он не расскажет, что всяких Юзиков и Сосен корабельных с Анал-табу в ВР вообще переизбирать не собираются. А дело в том, что нормально и без фальсификаций избранная ВР тут же объявит Зеле импичмент.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:21 Ответить
+4
Прочитав ....застрелились... Дуже зрадів, а потом прийшлося розчаруватись, коли перечитав
показать весь комментарий
28.12.2025 08:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зустрілись якось два клована...
показать весь комментарий
28.12.2025 07:40 Ответить
Прочитав ....застрелились... Дуже зрадів, а потом прийшлося розчаруватись, коли перечитав
показать весь комментарий
28.12.2025 08:22 Ответить
та попередили вже хлопці...
показать весь комментарий
28.12.2025 07:50 Ответить
Зустрілися два нещастя, шлях би їх трафив, Буратіна Краснов або Краснов Буратіна.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:05 Ответить
Вже знаємо про це
показать весь комментарий
28.12.2025 08:06 Ответить
ішо? пока уйло не відкине хвоста, ці перемовини, ДО СРАКИ.а він буде до гроба там богом для бурят.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:09 Ответить
Який ху...ло, у нього двійників розводять як кроликів, так що він даже здохне, але як сифілітик буде живіше за усіх живих
показать весь комментарий
28.12.2025 08:19 Ответить
Трампонутий не винуватий, гольф перенесли, тому і він переніс, хоча може бажав раніше порадувати ху...ла про те як він відпрацював його завдання
показать весь комментарий
28.12.2025 08:14 Ответить
Янелох расскажет Трампону про "выборы" в парашной Дии. Но он не расскажет, что всяких Юзиков и Сосен корабельных с Анал-табу в ВР вообще переизбирать не собираются. А дело в том, что нормально и без фальсификаций избранная ВР тут же объявит Зеле импичмент.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:21 Ответить
Щоби він не розповів трампонутому ху...до вже сказав що його це не цікавить. Тільки його план має значення
показать весь комментарий
28.12.2025 09:00 Ответить
План для Янелоха написан Патрушевым в Омане, а не Трампоном сейчас.
показать весь комментарий
28.12.2025 09:14 Ответить
План-завалить 1млн+ русни,пожечь десятки тысяч техники,поспособствовать всем возможным санкциям и тд.Это план?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:20 Ответить
В Украине есть импичмент?
показать весь комментарий
28.12.2025 09:16 Ответить
Важливий гість. Якщо так просто змінюється формат💩
показать весь комментарий
28.12.2025 08:22 Ответить
НАБУ співпрацює США. Зараз скомороху викладуть на стіл матеріали розслідувань і запитають: "Мародер, ти серйозно приперся до нас косити під переживаючого за долю України президента?"
показать весь комментарий
28.12.2025 08:31 Ответить
В рижого запланована гра в гольф, а тут ішак з своїми "хотєлками" оббиває пороги.
показать весь комментарий
28.12.2025 08:46 Ответить
- Ну что воува,выборы будэт,поедешь уже к миндичу наувсегда?
- Ты что Дональд, только референдум,народишко возьмёт ответственность за просер территорий на себя,а я буду царствовать дальше,впереди пахнет сотнями миллиардов баксов на восстановление,я должен быть в деле.
- Ну ты хитёр воува,на менья похож.
- Так я не зря говорил: "Вова не лох",ха-ха-ха.
- Что ха-ха,про откаты не забывать дорогуша.
- Да босс,да.
показать весь комментарий
28.12.2025 09:04 Ответить
https://newsua.one/news-politics/120228.html Головні брехні Трампа про Україну і як вони впливають на дипломатію:
Трамп продовжує використовувати вигадані факти та переписувати історію конфлікту. https://edition.cnn.com/2025/12/27/politics/analysis-donald-trumps-top-25-lies-of-2025 CNN виділив дві ключові маніпуляції, що стосуються України.
Трамп продемонстрував небезпечну схильність до фальсифікації історії, намагаючись змінити ролі агресора та жертви. У лютому він прямо заявив українській стороні: «Вам не слід було починати це. Ви могли б домовитися». Таке твердження повністю ігнорує реальність: війну розпочала Росія, здійснивши повномасштабне вторгнення. Крім того, Трамп неодноразово применшував успіхи українських військових, які зупинили російський наступ у 2022 році.
Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово запевняв, що покладе край бойовим діям миттєво - або протягом доби після повернення в Білий дім, або навіть до офіційної інаугурації. Однак, коли у травні 2025 року (через три місяці після вступу на посаду) війна все ще тривала, Трамп заявив, що його слова були «просто жартом». Війна триває досі. Попри документальні підтвердження того, що ці обіцянки були частиною його серйозної політичної програми, він намагається переконати суспільство, ніби всі навколо «очевидно розуміли» іронічність цих заяв.
У аналізі підкреслюється, що така риторика не лише викривляє минуле, а й створює хибне підґрунтя для майбутніх дипломатичних кроків, дозволяючи Кремлю маніпулювати фактами на міжнародній арені.
показать весь комментарий
28.12.2025 09:26 Ответить
Які промовисті морди. Наш клован уже нюхнув, а Трумп не встиг.
показать весь комментарий
28.12.2025 09:36 Ответить
 
 