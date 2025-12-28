Встречу Зеленского и Трампа перенесли: она состоится раньше

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом во Флориде состоится на 2 часа раньше, чем планировалось изначально.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Когда состоится встреча?

Напомним, сначала встреча Зеленского и Трампа была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двусторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). Таким образом, встреча лидеров состоится на два часа раньше, чем планировалось изначально.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в США для переговоров с Трампом.

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.

