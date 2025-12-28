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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зустріч Зеленського і Трампа перенесли: вона відбудеться раніше

Зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня

Зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом у Флориді відбудеться на 2 години раніше, ніж планувалось спершу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-пул Білого дому.

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Коли відбудеться зустріч?

Нагадаємо, спершу зустріч Зеленського та Трампа була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Отже, зустріч лідерів відбудеться на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+10
Зустрілись якось два клована...
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28.12.2025 07:40 Відповісти
+10
Прочитав ....застрелились... Дуже зрадів, а потом прийшлося розчаруватись, коли перечитав
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28.12.2025 08:22 Відповісти
+7
НАБУ співпрацює США. Зараз скомороху викладуть на стіл матеріали розслідувань і запитають: "Мародер, ти серйозно приперся до нас косити під переживаючого за долю України президента?"
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28.12.2025 08:31 Відповісти

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