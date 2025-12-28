Зустріч Зеленського і Трампа перенесли: вона відбудеться раніше

Зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом у Флориді відбудеться на 2 години раніше, ніж планувалось спершу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-пул Білого дому.

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Коли відбудеться зустріч?

Нагадаємо, спершу зустріч Зеленського та Трампа була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Отже, зустріч лідерів відбудеться на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де заплановано зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд.

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