Зустріч Зеленського і Трампа перенесли: вона відбудеться раніше
Зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом у Флориді відбудеться на 2 години раніше, ніж планувалось спершу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-пул Білого дому.
Коли відбудеться зустріч?
Нагадаємо, спершу зустріч Зеленського та Трампа була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.
Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Отже, зустріч лідерів відбудеться на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до США для переговорів з Трампом.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де заплановано зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні.
- Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд.
Топ коментарі
+10 Огусто
показати весь коментар28.12.2025 07:40 Відповісти Посилання
+10 Igor #591922
показати весь коментар28.12.2025 08:22 Відповісти Посилання
+7 zakvova
показати весь коментар28.12.2025 08:31 Відповісти Посилання
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