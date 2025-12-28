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Новини Відео Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський прибув до Маямі, де відбудеться зустріч з Трампом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув у Маямі для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Початок зустрічі президентів України та США запланований на 20:00 за Києвом.

Теми обговорення

Очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Читайте також: Зустріч Зеленського і Трампа перенесли: вона відбудеться раніше

Що передувало?

  • Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
  • ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

Читайте також: Зеленський і Трамп матимуть суттєві розбіжності щодо мирного плану під час зустрічі у Флориді, - Reuters

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+11
Ух ти, Зє в захисному одязі, неголений, чимось нагадує Фіделя Кастро. Правда, є нюанс. Фідель воював, а Зє ухилявся...
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28.12.2025 16:50 Відповісти
+9
Карти взяв?
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28.12.2025 16:46 Відповісти
+8
взяв клюшку для гольфа...
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28.12.2025 16:49 Відповісти

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