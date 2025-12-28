Зеленський прибув до Маямі, де відбудеться зустріч з Трампом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув у Маямі для зустрічі з очільником США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

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Початок зустрічі президентів України та США запланований на 20:00 за Києвом.

Теми обговорення

Очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

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Що передувало?

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

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