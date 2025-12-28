РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
Зеленский и Трамп проведут совместный телефонный разговор с лидерами Европы

зеленский,трамп

В воскресенье, 28 декабря, в рамках встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом запланирован совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.

Об этом сообщил "Суспільному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

Расписание встречи президентов

Как рассказал Никифоров:

  • В 20:00 (по Киеву) планируется непосредственная встреча Зеленского и Трампа. Ожидаются официальные заявления лидеров, а также возможные ответы на вопросы журналистов.
  • В 21:00 (по Киеву) президенты Украины и США проведут совместный телефонный звонок с европейскими лидерами.

В настоящее время окончательный список участников переговоров со стороны ЕС еще определяется.

Встреча Зеленского и Трампа

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.

Европа (2240) Зеленский Владимир (23164) Трамп Дональд (7323)
А банкет буде - чи вечеряти "Портрєт" буде мівіною...?
28.12.2025 17:35 Ответить
басню Крилова про музикантів пам'ятаєте?
28.12.2025 18:08 Ответить
Та розходтесь вже, нi до чого ця пуста мишина метушня не приведе, пуйло не хоче
28.12.2025 18:11 Ответить
рано розходитися - все саме цікаве розпочнеться через 1 год. і 20 хв.
28.12.2025 18:40 Ответить
 
 