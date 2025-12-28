Зеленский и Трамп проведут совместный телефонный разговор с лидерами Европы
В воскресенье, 28 декабря, в рамках встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом запланирован совместный телефонный разговор с европейскими лидерами.
Об этом сообщил "Суспільному" пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
Расписание встречи президентов
Как рассказал Никифоров:
- В 20:00 (по Киеву) планируется непосредственная встреча Зеленского и Трампа. Ожидаются официальные заявления лидеров, а также возможные ответы на вопросы журналистов.
- В 21:00 (по Киеву) президенты Украины и США проведут совместный телефонный звонок с европейскими лидерами.
В настоящее время окончательный список участников переговоров со стороны ЕС еще определяется.
Встреча Зеленского и Трампа
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- СМИ сообщали, что во время сегодняшних переговоров во Флориде между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом ожидаются существенные разногласия в подходах к основным положениям мирного урегулирования.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2025 17:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Центр 820 #589399
показать весь комментарий28.12.2025 18:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sergei UA
показать весь комментарий28.12.2025 18:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий28.12.2025 18:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль