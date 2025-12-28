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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Зеленський та Трамп проведуть спільну телефонну розмову з лідерами Європи

зеленський,трамп

У неділю, 28 грудня, у межах зустрічі Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом запланована спільна телефонна розмова з європейськими лідерами.

Про це повідомив "Суспільному" речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Розклад зустрічі президентів

Як розповів Никифоров:

  • О 20:00 (за Києвом) планується безпосередня зустріч Зеленського та Трампа. Очікуються офіційні заяви лідерів, а також можливі відповіді на запитання журналістів.
  • О 21:00 (за Києвом) президенти України та США проведуть спільний телефонний дзвінок із європейськими лідерами.

Наразі остаточний список учасників переговорів із боку ЄС ще визначається.

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Зустріч Зеленського та Трампа

  • Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
  • ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.

Дивіться також: Зеленський прибув до Маямі, де відбудеться зустріч з Трампом. ВIДЕО

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