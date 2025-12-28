Зеленський та Трамп проведуть спільну телефонну розмову з лідерами Європи
У неділю, 28 грудня, у межах зустрічі Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом запланована спільна телефонна розмова з європейськими лідерами.
Про це повідомив "Суспільному" речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
Розклад зустрічі президентів
Як розповів Никифоров:
- О 20:00 (за Києвом) планується безпосередня зустріч Зеленського та Трампа. Очікуються офіційні заяви лідерів, а також можливі відповіді на запитання журналістів.
- О 21:00 (за Києвом) президенти України та США проведуть спільний телефонний дзвінок із європейськими лідерами.
Наразі остаточний список учасників переговорів із боку ЄС ще визначається.
Зустріч Зеленського та Трампа
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- ЗМІ повідомляли, що під час сьогоднішніх переговорів у Флориді між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом очікуються суттєві розбіжності в підходах до основних положень мирного врегулювання.
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