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Стейки та шоколадний торт імені Трампа: чим Зеленського пригощали на обіді в Мар-а-Лаго

Українська делегація на трапезі у Трампа 28 грудня

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Флориди 28 грудня українська делегація відвідала резиденцію президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналісти дізналися, чим пригощає українців очільник Білого дому. 

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Шоколадний торт на честь Трампа

За інформацією ЗМІ, делегацію нагодувати курячим бульйоном, а основною стравою стали стейки з картоплею фрі. На десерт подавали фірмовий шоколадний торт, названий на честь Трампа.

Журналістам дозволили зафільмувати лише початок трапези, після чого зустріч перейшла в закритий режим.

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Зустріч у резиденції Трампа

Зеленський зазначив, що вперше перебуває в Мар-а-Лаго, а Трамп підкреслив, що ця зала "дуже сприяє угодам". Зустріч має на меті обговорити подальші кроки співпраці між Україною та США, а також питання міжнародної підтримки України.

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Президент США вже заявив, що угода про припинення війни, яка зараз опрацьовується за активної участі американської сторони, принесе великі економічні вигоди для самих українців. Також Дональд Трамп наголосив, що США не ставлять жодних дедлайнів щодо укладення мирної угоди між Україною та РФ.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Трамп Дональд (9070) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
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28.12.2025 23:11 Відповісти
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28.12.2025 23:36 Відповісти
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Мінуси?
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28.12.2025 22:59 Відповісти

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